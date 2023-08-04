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【李玟離世】李玟老公Bruce有送花牌　花店人員證當時遭人拒收

娛樂 16:28 2023/08/04

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一代樂壇天后李玟（Coco）喪禮於上周一（31日）舉行，翌日進行大殮儀式，靈柩隨即移送歌連臣角火葬進行火化，Coco的親朋好友及各地歌迷送別時都哭成淚人，不捨Coco的離開。

Coco的丈夫Bruce連續兩日出席喪禮，都遭到李玟歌迷當面怒罵，更有一位來自西安女粉絲更激動拍打車身，大罵Bruce。

【李玟離世】萬千歌迷傷痛欲絕送別李玟　西安女粉絲氣憤拍打Bruce車身

Bruce有送花牌被人拒收

早前有指Bruce與兩名女兒都有沒有送上花牌，當日靈堂中央則是放置李玟兩個胞姊李秋林、李思林及媽咪的三個心型花牌。

今日（8月4日）有報道指花店相關人士透露Bruce有為李玟送上花牌,不過送到殯儀館時被拒收，並指當時對方指家屬未到而拒收，花牌沒有進入過靈堂要被退回。

但當日花店其他訂單，全部如常送入靈堂。花店相關人士同時提供Bruce訂購的單據，日期與地點相乎，並同時有Bruce及兩個繼女的名字。

原來Bruce有送花牌。

李玟好友指冇收過花牌

至於李玟生前好友彭文慧Lily接受早前接受訪問指，當日從未接收過Bruce的花牌，並表示如果收到絕不會拒收，因這是對Coco的心意，必須尊重喪禮場合。

彭文慧又指事前不知道Bruce和兩名繼女會出席喪禮儀式，但依然尊重來賓。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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