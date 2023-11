【對付膝關節炎】注射治療vs手術治療 如何取捨？

社會復常後港人報復式旅遊,可惜關節退化患者未必享受到旅遊樂趣。其實退化性關節炎並非不可逆轉的老人病,骨科專科醫生何湛安表示,及早評估病情,並採取適切治療方案,患者一樣可以如常出門,投入愉快旅程。

陳女士今年68歲,5年前開始出現膝關節退化,步行及上落樓梯均感痛楚,需要食藥消炎止痛,專科醫生建議注射或手術治療,但她遲遲未作出抉擇。最近陳女士兒子一家計劃暑假外遊,原本打算三代同行,但陳女士擔心膝痛耽誤家人行程,無奈獨自留港。



兩成港人呈退化迹象



退化性關節炎又稱骨關節炎,是由於關節軟組織長期磨蝕或受損而引致的退化性疾病¹,²,成因分為先天和後天,前者源自家族基因影響³,後者則包括年齡、用量、肥胖過重、運動損傷,或因職業勞損等多種因素造成²。

本港50歲以上人士,約有兩成像陳女士般出現關節退化迹象,其中男士佔7%,女士佔13%。女性患者比男性多近一倍⁴,何醫生解釋女士天生盆骨較寬,導致四頭肌連結膝關節的韌帶角度向外傾斜,「膝蓋附近的肌肉變得繃緊,特別容易磨損⁵。」他建議高風險人士多做運動強化四頭肌,同時控制飲食及體重,否則關節退化至舉步艱難,日常生活將大受影響³,⁵。



病程等級與治療方案



到底甚麼情況代表關節健康響起警號?何醫生將病程分為四個階段,第一、二階段可嘗試從運動和飲食方着手改善關節機能;第三、四階段病情影響日常生活,建議採取注射治療或手術方案⁶。



第一級 軟骨輕微磨損

症狀:每當上落樓梯、做運動、做家務時覺得關節痠軟,或聽到關節發出「咔咔聲」,顯示有初步退化徵兆⁷,⁸。

治療方案:照X光會發現軟組織有輕微磨損⁷,此時應從日常習慣入手,注意飲食,保持BMI介乎25或以下⁹,同時小心選擇運動,避免跑步、跳躍、深蹲等,以免增加膝關節壓力⁶⁻⁸。



第二級 軟骨變薄

症狀:疼痛變得頻密,久坐後站立覺得關節僵硬緊繃,當落樓梯時膝蓋屈曲大於九十度,關節變得無力及出現痛楚⁷。

治療方案:通過X光會看到軟骨變薄,或長出少許骨刺⁸。此時可服用一般以撲熱息痛為主要成分的止痛藥¹⁰。何醫生建議多吃含豐富膠原蛋白的食物,同時可考慮服用葡萄糖胺(Glucosamine)補充劑,「葡萄糖胺是構成軟骨結構的重要元素,有患者服用後感覺關節較有彈性,但目前未有研究數據顯示對改善關節退化有確切功效,只可作為輔助選擇⁶。」



第三級 軟骨碎片化

症狀:關節僵硬、積水,無法久站及上落樓梯,活動後關節出現紅腫熱痛。

治療方案:軟骨進一步變薄,骨與骨幾乎互相碰撞,骨刺增生,甚至有軟骨碎裂,藏於關節裏面。此階段需要服用強度較高的消炎止痛藥⁶,如要解決碎骨問題,可進行微創手術,在膝蓋前方開兩個小孔,放進微型儀器清洗關節並移除碎骨⁸,¹¹,但這類手術只能減低痛楚,未能恢復功能或減慢退化速度¹¹。

較有效的治療方法是將藥物直接注射於關節內,常見的注射療法有三種¹²:

類固醇:快速消炎止痛,即時撲熄身體的炎症反應,紓緩紅腫熱痛的症狀;缺點是長期使用反令關節結構變差,只可作為權宜之計⁷,¹²。

透明質酸:作用像關節潤滑劑,增加關節液濃度,減痛效果持續半年至一年,但不能從結構上調整,成效亦因人而異⁶。

高濃度血小板:將血小板因子注射入膝關節,幫助受損軟骨重生,減慢軟骨磨蝕及退化,保持軟骨厚度,具體成效有待更多研究及驗證¹²。



第四級 軟骨磨蝕

症狀:關節出現變形、腫脹、緊繃及疼痛,患者活動能力受限制,甚至引發併發症,嚴重影響生活質素⁶,⁷。

治療方案:建議接受骨關節置換手術,以立體切割方式切除關節面層磨蝕部位,換上合金表層。何醫生稱之為表面置換,「面層是人造物料,中間軟骨用特強塑料代替。目前只有置換人工關節可逆轉病情,但金屬亦有機會磨蝕,置換後大約可用十至十五年。」有病人為免需要二次置換人工骹,會盡量拖延手術時間⁶,⁷,何醫生提醒患者以保障生活質素為先決條件,應及早接受治療,重新享受正常生活。

▲ 骨科專科醫生何湛安

References:

1. Kan, H. S., et al. "Non-surgical treatment of knee osteoarthritis." Hong Kong Medical Journal (2019).

2. Dulay, Gurdeep S., C. Cooper, and E. M. Dennison. "Knee pain, knee injury, knee osteoarthritis & work." Best Practice & Research Clinical Rheumatology 29.3 (2015): 454-461.

3. WebMD. “Osteoarthritis of the Knee (Degenerative Arthritis of the Knee).” WebMD, WebMD, 15 Aug. 2008, www.webmd.com/osteoarthritis/ostearthritis-of-the-knee-degenerative-arthritis-of-the-knee. 1 Aug 2023.

4. “Osteoarthritis in Hong Kong Chinese - Prevalence, Aetiology and Prevention.” Www.cuhk.edu.hk, www.cuhk.edu.hk/ipro/010306e.htm. Accessed 1 Aug 2023.

5. Hame, Sharon L., and Reginald A. Alexander. "Knee osteoarthritis in women." Current reviews in musculoskeletal medicine 6 (2013): 182-187.

6. Illinois Bone and Joint Institute. “Arthritis in Knee: 4 Stages of Osteoarthritis - Illinois Bone & Joint Institute | IBJI.” Illinois Bone & Joint Institute | IBJI, 28 Jan. 2016, www.ibji.com/blog/orthopedic-care/arthritis-in-knee-4-stages-of-osteoarthritis/ Accessed 1 Aug 2023.

7. “Stages of Osteoarthritis of the Knee.” Healthline, 2018, www.healthline.com/health/osteoarthritis-stages-of-oa-of-the-knee. Accessed 1 Aug 2023.

8. “Arthritis in Knee: Symptoms, Causes and Treatment.” Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/diseases/21978-arthritis-of-the-knee. Accessed 1 Aug 2023.

9. Zheng, Huaqing, and Changhong Chen. "Body mass index and risk of knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of prospective studies." BMJ open 5.12 (2015): e007568.

10. “Osteoarthritis (OA) of the Knee.” Versus Arthritis, 2018, www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/osteoarthritis-of-the-knee/. 1 Aug 2023.

11. “Knee Arthroscopy - OrthoInfo - AAOS.” Www.orthoinfo.org, orthoinfo.aaos.org/en/treatment/knee-arthroscopy/#:~:text=Knee%20arthroscopy%20is%20a%20surgical. Accessed 1 Aug. 2023.

12. Ayhan, Egemen, Hayrettin Kesmezacar, and Isik Akgun. "Intraarticular injections (corticosteroid, hyaluronic acid, platelet rich plasma) for the knee osteoarthritis." World journal of orthopedics 5.3 (2014): 351.

(特約)