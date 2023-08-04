【破毒強人】董敬文浸凍水捱「冰」無怨言　兩度考藝訓班終成功做演員

▲ 董敬文於《破毒強人》浸凍水、被倒冰。

由陳豪、胡定欣等主演的TVB劇集《破毒強人》熱播當中，昨晚一集（8月3日）的劇情講到文華（陳豪飾）為了幫章琳（胡定欣飾）救回有錢客戶Michael（董敬文飾），將其放入注滿凍水的浴缸之餘、更一再向他身上倒冰，視覺效果相當震撼！

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董敬文狂包保鮮紙

董敬文受訪時笑指接到劇本時很期待相關場口，並笑言事前最大的準備功夫，是在現場狂包保鮮紙：「一去到同事已經畀咗幾卷保鮮紙畀我包身，所以喺現場最忙就係包保鮮紙，但又要留意唔可以包太多，因為一來望落會腫脹、同埋會外露穿崩、所以要就住啲衫嚟包。」

雖然盡可能做足保暖措施，但董敬文坦言被冰狂淋一刻是「終於知咩係凍到入心」：「平時從來冇機會感覺到咁凍，雖然已經包咗好多層（保鮮紙），但原來只係好少作用，可想而知如果冇包會點。」

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感激定欣阿Mo

董敬文續指每次拍完一個鏡頭，都會馬上起身離開冰池，以防生病，並感激幕後及同場演員的貼心關懷，他說「我每次一起身幕後同事就會遞薑茶畀我驅寒，定欣、阿Mo同廣沛都好care我，落水前教定我要點，例如幾時開始擘大眼、幾時開始噴泡；亦好關心我，每次上水都叫人畀毛巾同畀熱水我。」

他透露相關場口來來回回拍了約五、六次，並笑言每次落水前都要鼓起勇氣及深呼吸，並謂為了配合拍攝，有刻意將身體在水中沉很低，相當專業。

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曾兩度考藝訓班

董敬文（TT）於2011年在美國完成羅格斯大學傳播學系學士（副修心理學）課程，並回港參加第25期無綫藝訓班，惜未能獲取錄，並開始任職運動公關。

後來，他因工作壓力大，於是決定再度報考藝訓班，終成功入行當演員。

他曾演過不少路人甲角色，他於去年播出的《美麗戰場》演李靜兒（劉佩玥飾）的哥哥李勇強而備受關注。

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