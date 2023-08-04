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【中大改革】中大校董會籲考慮削減議員校董席位　張宇人企硬拒絕

政治 16:40 2023/08/04

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草案委員會完成逐條審議。（林宇翔攝）

中大校董會改組風波持續，立法會有關草案委員會，在爭議聲中完成逐條審議，擬於11月提交立法會恢復二讀。會上，有議員關注為何要新增學生代表加入校董會。中大校董會表達希望削減議員校董席數的立場，惟有份提出私人草案的張宇人明言「唔少得」。

議員議案維持3席議員校董席數，中大校董會副主席陳德霖會上稱，希望立法會考慮3席議員校董有否削減空間，「在4月17日的校董會，我們逐條逐項討論，這是校董會通過、接受，是中大校董會正式立場」。

張宇人直言「唔少得」，稱議員校董有大量工作，例如要監察中大醫院的財政，強調立法會議員是代表700多萬市民，有責任監察如何使用納稅人的錢︰「很多人用評議會和我們比較，我相信他們有少少抬高自己的身價，壓低我們立法會的身價。」

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楊于銘：校友評議會有別一般校友組織

有份發起網上聯署反對議員方案的中大校董楊于銘在社交平台指，校友評議會有別於一般校友組織，是根據香港法例第1109章《香港中文大學條例》內規程18所成立的法定組織。他又稱，從《香港中文大學條例》第6條將「大學校董會」、「教務會」及「校友評議會」並排列出，可見其法定地位的重要性。

會上另一爭議點是校董會應否有學生代表。選委界議員管浩鳴質疑為何在今次的修訂中，要新增2個學生代表進入校董會，他指，在外國的大學，學生都不會加入校董會，他認同學校應聆聽學生的意見，但不等於他們有表決權。管浩鳴續指，大學生未必足夠成熟處理校董會事務，又認為大學生最大的責任是接受教育，「如果有學生加入校董會，其餘成員就不能暢所欲言。」

選委界議員鄧飛則認為，學生參與校董會管治是歷史傳統，亦不是中大獨有的情況，認為應宏觀審視該情況，不建議在逐條審議階段重新檢討學生校董的問題。鄧飛亦指校友加入校董會是香港教育改革近20年的大趨勢。

中大校董會主席查逸超稱，學生是重要持份者，但有部分議題，如人事任命、大學財政及教授升遷等，不需要他們幫助處理，未來會考慮將這些列為特別議題，不需要他們參與。

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記者：戴朗希

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