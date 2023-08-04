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【好家教】細仔哭鬧兩個半鐘父母崩潰　6歲高EQ大仔一句安慰爸爸超窩心

育兒經 16:51 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

兒子一句話安慰爸爸令人感到窩心。（《暖男爸爸》劇照）

小孩一直哭鬧，父母安撫無效，難免感到煩躁和疲累。美國近日有媽媽上載了一段影片，其3歲細仔哭鬧了足足兩個半小時，父母都快被迫瘋，沒想到6歲大仔竟展現理性體貼的一面，高EQ地安慰爸爸。

兒子建議爸爸一起深呼吸。（影片截圖）

在這名媽媽分享的影片可見，有一名6歲的男孩坐在餐桌前，神情沮喪地看著門口，然後不斷深呼吸，背景聲傳來另一名孩子的哭聲。不久後，爸爸出現，一坐下就崩潰大喊「我的天啊！」，儘管他看起來已筋疲力盡，仍關心兒子的情況。

最新影片：

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小小年紀的兒子已展現同理心，對爸爸建議，「我覺得我們應該一起深呼吸」，於是兩人一起深呼吸數次，爸爸其後向兒子道歉，認為自己已無法冷靜。男孩也說，覺得媽媽快因弟弟哭鬧而崩潰，「她（媽媽）快瘋了」。

兒子安慰爸爸「沒關係」。（影片截圖）

爸爸向兒子表示，父母都希望可以做得更好，成為孩子的榜樣，但這實在令人感到挫敗。兒子見狀，起來走去拍拍爸爸，並告訴他「沒關係（It's ok.）」，然後父子相擁，爸爸也大讚兒子是世上最好的小朋友，畫面令人動容。

不少網民紛紛留言表示感動，有媽媽稱自己在凌晨看到這段影片，也不禁流淚，「很難想像生活在一個爸爸會向我道歉的家庭是甚麼感覺」、「孩子的回應表明了你們的育兒方式有多好」、「孩子可以調節自己的情緒並具有同理心，這在任何年齡都是令人驚喜的」。

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責任編輯︰王明芳

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