【沙門氏菌】炎夏沙門氏菌活躍致食物中毒　嬰幼兒屬高危族醫生教5招防感染

▲ 炎夏是沙門氏菌活躍的季節。（iStock圖片）

炎夏是沙門氏菌活躍的季節，容易招致食物中毒。嬰幼兒屬受感染的高危一族，台灣有兒科醫生分享5招防感染沙門氏菌，家長日常要留神，以免孩子中招。

台灣兒科醫生巫漢盟近日在facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文表示，炎炎夏日最常聽到的食物感染原因就是沙門氏菌，而且颱風過後也是沙門氏菌蠢蠢欲動的高峰期。

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巫醫生指出，沙門氏菌感染症好發於7至10月的溫暖季節，生存溫度為4至48℃之間，以35至37℃最佳，感染原因通常是因為吃下受污染的食物。至於何以颱風後也是沙門氏菌出現的主要因素，他解釋因颱風伴隨的水災可能使水質不乾淨，若誤食生水或使用受污染的食水煮食，就可能會受感染。

5歲以下嬰幼兒高風險

感染沙門氏菌一般會出現急性腸胃炎的病徵，巫醫生稱患者通常在6至48小時內，會有噁心、腹瀉、嘔吐症狀，部分合併發燒、腹絞痛。5歲以下嬰幼兒是高風險群，他們一旦感染，症狀會較嚴重，並有可能引起菌血症，巫醫生建議需盡快求醫。

沙門氏菌容易沾附在蛋、肉品上，只要食物保存不當，沙門氏菌就很容易大量繁殖。巫醫生提出5招防感染︰

1. 高溫烹調

2. 妥善處理蛋、肉品

3. 食物不久放

4. 注意生食來源

5. 做好衛生

他補充，可靠高溫烹調達到殺沙門氏菌效果，食物烹煮後宜盡快食用，而且煮食及用餐前後均應洗手，避免將病菌吃下肚子。

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責任編輯︰王明芳