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【親子好去處】煤氣公司全新聯乘Little Twin Stars　兩大烹飪工作坊+夢幻打卡位

親子好去處 19:30 2023/08/10

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

煤氣公司全新聯乘Little Twin Stars推出兩大限定烹飪工作坊，同場更設夢幻小廚房場景打卡位。（有關機構提供）

暑假時間已經過了一半，主題樂園、商場展覽、大大小小的活動都去過，還有甚麼好玩呢？煤氣公司近日全新聯乘人氣卡通Little Twin Stars推出兩大限定烹飪工作坊，更設夢幻小廚房場景打卡位。既可親子合作讓孩子體驗做小廚神，又可把美觀美味的食物帶回家，還可以打卡呃like，一舉三得！

兩大限定烹飪工作坊

在Little Twin Stars日式造型便堂教室，大人小朋友們可以跟從人氣資深導師Cherol，親手製作Kiki和Lala造型飯糰，以及參考日式便當，加入各種顏色繽紛的食材作配搭，亦可使用各款模具，製作出獨特造型的配菜。

烹飪工作坊一：Little Twin Stars日式造型便當教室

時段一：8月19日（六）上午10時至下午12時30分
時段二：10月21日（六）下午2時30分至下午5時
實習：Little Twin Stars造型飯糰、芝士火腿腐皮卷、雜菜豚肉卷、日式蛋沙律
地點：銅鑼灣利舞臺煤氣烹飪中心
學費：港幣780元（可帶同一名成人或6歲上以小朋友共同參與）
課程詳情：按此連結

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飯後又怎少得甜點呢？Little Twin Stars幻彩水晶球蛋糕課程，同樣由Cherol導師教授，不但蛋糕本體以Little Twin Stars的夢幻色調為主，外層配上忌廉雲朵及彩色朱古力星星，上層以半圓型透明外殼包裹著 Kiki 同 Lala，十足一個大型水晶球，造型吸晴，令人少女心大爆發！

【烹飪工作坊二：Little Twin Stars 幻彩水晶球蛋糕課程】

時段一：8月20日（星期日）上午10時至下午1時
時段二：10月21日（星期六）上午10時至下午1時
實習：日式焙茶海綿蛋糕、伯爵茶奶凍、忌廉調色技巧、忌廉抺面技巧
地點：銅鑼灣利舞臺煤氣烹飪中心
學費：港幣780元（可帶同一名成人或6歲上以小朋友共同參與）
課程詳情：按此連結

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夢幻小廚房場景打卡位

如果是Little Twin Stars粉絲，絕對不可以錯過位於煤氣烹飪中心外中庭位置，8月限定的Little Twin Stars夢幻小廚房，場內四處均佈滿Kiki和Lala的可愛身影，每逢周未更會舉辦3D小遊戲，免費大派Little Twin Stars限量版禮物。同場亦有煤氣公司最新推出的Little Twin Stars星之煮食爐及廚具供購買，把Kiki 和Lala帶回家吧！

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責任編輯︰王明芳

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