【主子必去】亞博舉行室內寵物嘉年華 附機場快綫優惠交通攻略

▲ 正在參與比賽的狗狗

今個暑假，8月11日至 8 月14 日亞洲國際博覽館（AsiaWorld Expo）夏日寵 · 愛嘉年華將會隆重登場！想睇小動物或陪主子玩，但又唔想身水身汗的愛寵人士絕對不能錯過！活動更抓緊香港人愛旅遊的心，寵．愛生活博覽 ÜLIFE EXPO 2023同場更有寵物用品及珍禽異獸展 x 旅遊消閒娛樂展，陪你玩轉暑假！

最新影片推介 :

集展覽、購物、消閒及娛樂於一身的「寵．愛 x 人寵嘉年華」活動焦點包羅萬有，包括有：第16屆狗狗全運會、UFF冠軍貓展、寵物免費體檢 x 按摩、親親動物零距離接觸、珍罕動物標本展覽、名師毛孩畫展、社區服務免費科技體驗、《寵愛Pet Pet》之「物似主人『型』」、人寵Speed Dating，一系列的活動為人寵提供最佳娛樂、服務及導賞。

除此之外，同場更有超大型寵物超市，多款特色產品供大家購買。有得玩、有得享受、有得shopping，一次滿足大家三個願望！今次夏日寵 · 愛嘉年華專為怕熱怕出汗的寵主及寵物而設，讓他們趁着暑假準備好與愛寵出發！活動更設機鐵乘車優惠及免費穿梭巴士，巴士歡迎人寵共乘，超方便！凡購票入場，皆可獲得「愛心寶石」一個，用於投入會場內非牟利機構的愛心寶石箱。每一顆寶石，代表大會會向該機構捐出港幣 5 元正。

「寵．愛生活博覽 ÜLIFE EXPO 2023」內容設有九項精彩活動，由展覽到親親接觸應有盡有。只外，寵 . 愛生活博覽 x 寵愛超市亦有不小特色產品，臨近中秋，想為主子增添節日氣氛，可以試試叮叮貓 X SAA - 寵物冰皮蛋黃月餅 (慈善義賣)精美禮盒 (2 件裝) (貓狗享用) 凡購買一盒月餅，叮叮貓將捐 出 50 元予「SAA 保護遺棄動物協會」幫助會內的毛孩，還有各種寵物迷你蛋糕。另外，亦有不少天然有機產品，有機植萃寵物環境除臭噴霧、有機植萃寵物護理膏，有興趣的主子千萬不要錯過。

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「寵．愛生活博覽 ÜLIFE EXPO 2023：寵．愛 x 人寵嘉年華」

日期：2023 年 8 月 11 日至 8 月 14 日 (星期五至星期一)

開放時間：早上 11 時至晚上 7 時 30 分 ( 8 月 14 日閉館提早至晚上 7 時正)

地點：亞洲國際博覽館 5 號展館

門票：港幣 10 元正 (持長者咭/傷殘人士證/身高1米以下小童皆免費入場)

購票方式：即場售票或指定平台 Klook

活動機鐵乘車優惠及免費穿梭巴士詳情

免費來回穿梭巴士(可攜寵)

A. 荃灣 – 大河道北，荃灣地鐵站 (B1 出口, 大河道北天橋上)

B. 葵芳 – 貨櫃碼頭路葵芳(南)總站

C. 九龍塘 – 九龍塘多福道耀中中學

D. 屯門 – 屯門港鐵站 V City 上落客區

E. 元朗 – 元朗朗明街- 港鐵元朗站 H 出口對面。

由上述路線開出前往亞博的首班車為早上10點至下午5點，由亞博開出前往上述路線的首班車為下午12時 至到尾班車晚上8時，班次為每90分鐘/班。

GogoX Call 車優惠

用GogoX 手機應用程式在展覽日子期間預約GogoVan 並輸入優惠碼「ULE2023」來蒞亞洲博覽館或航天城，可享來回總共$30優惠（每次減$15），GogoVan 現有寵物接載服務。（另設附加費）

攜寵人士需遵守攜寵人士入場安排前往航天城停車場轉程大會安排的穿梭巴士前往亞洲博覽館7號展館（寵‧愛生活博覽—攜寵物入口處)。無寵人士可直接前往亞洲博覽館（東面入口）。



機場快綫

香港站及九龍站：即日來回只需$60($30/程)，乘客可憑活動證明及八達通換購此車票，櫃台位置及開放時間：

香港站櫃台位於L2 層-往返機場/博覽館(位於現時免費機場快綫穿梭巴士櫃位旁)

九龍站櫃台位於L2 層-往返機場/博覽館

8月11至13日 – 上午 10 時正至下午 5 時 30 分

8月14日 – 上午 10 時正至下午 5 時正

青衣站：即日來回只需 $47 (平均$23.5 x 2)，兼享免費港鐵接駁 乘客須使用同一張八達通卡並逗留博覽館超過 1 小時或以上

機場站：$5.5 (八達通單程)）│ $6（智能車票單程）

博覽館站 (起點)：即日來回只需$60($30/程)，乘客可憑活動證明及八達通換購此車票，櫃台位置及開放時間：8 月 11 至 13 日 – 下午 1 時正至下午 8 時 30 分 8 月 14 日 – 下午 1 時正至下午 8 時正

犬隻攜帶人士注意事項

所有攜犬參觀人士必須攜同犬隻寵物於指定寵物入口處進入，並向相關工作人員出示有效犬隻牌照、針卡及配合檢查犬隻晶片，有效犬隻牌照須要由漁農署發出，並顯示該犬隻已接種有效的預防狂犬病(Rabies)疫苗及犬隻晶片號碼、針卡上須顯示已接種預防一般傳染病疫苗、如犬隻周歲不足五個月，可以豁免犬隻牌照及預防狂犬病(Rabies)疫苗。犬隻不論在地上、手抱或於寵物車上，所有攜犬人士心須以牽引繩牽引犬隻，如有特殊需要亦可考慮寵物籠或寵物袋。 格鬥狗隻不允許進場，包括比特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗及該四個品種的混種狗隻，及已知危險狗隻必須時刻戴上口罩和確保牽引繩不可拉伸長於1.5米。特別注意：展覽狗隻必須不少於14天前接種所需疫苗，主要包括預防犬瘟病、傳染性肝病、犬小病毒性腸炎。

攜帶貓隻參觀注意事項

所有攜貓參觀人士必須攜同貓隻寵物於指定寵物入口處進入，並向相關工作人員出示貓隻針卡，針卡必須顯示有效的疫苗證明，而疫苗證明最少要求是FVRCP (F3)，當中包括預防貓瘟(泛白血球減少症/貓傳染性腸炎)、皰疹病毒(病毒性鼻氣管炎)、卡里西病毒。 貓隻不論在地上、手抱或於寵物車上，所有攜貓人士心須以牽引繩牽引貓隻，如有特殊需要亦可考慮寵物籠或寵物袋。

其他攜寵人士參觀 (如攜帶爬蟲類、雀鳥或兔子等動物)注意事項

所有攜寵參觀人士必須攜同寵物於指定寵物入口處進入，並向相關工作人員申報相關寵物，並已確保繫上牽引繩，以防止危險及走失。寵物不論在地上、手抱或於寵物車上，所有攜寵人士心須以牽引繩牽引寵物，如有特殊需要亦可考慮寵物籠或寵物袋。

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責任編輯︰王明芳