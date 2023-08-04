【寵愛Pet Pet】擺脫「御用八婆」獲觀眾愛戴　李漫芬曾打散工養家助哥哥圓飛機師夢

▲ 李漫芬跟家人的感情很好。

TVB劇《靈氣逼人》上周播畢，有份演出的李漫芬獲讚成功擺脫御用八婆之名，轉演苦命師奶同樣深受觀眾愛戴，她亦有份參演本周首播的《寵愛Pet Pet》。

李漫芬透過TOPick答謝大家對她的支持，「留言我全都看過、全記在心， 正因為我們是不認識的這些感動的支持和鼓勵對我來說更具力量，感恩！」

【念親恩】李漫芬打散工助哥哥圓機師夢 遺憾父親未能當座上客：可孝順時多孝順

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

打散工賺錢養家

除了當藝人外，李漫芬曾經同時打數份散工賺錢養家，為助哥哥圓機師夢而供對方讀書。

她謙稱：「至於我幫忙哥哥一事，其實都是很久之前的事，不用多重提了。我只是盡妹妹和女兒應該做的事，既然有緣份做兄弟姐妹，就應該好好珍惜這情誼，互相幫助、互相支持。」

【婆媳有愛】李漫芬從沒遇婆媳糾紛 感恩與奶奶能情如母女：上天對我很好【有片】

最新影片推介：

她曾於訪問中表示：「為了繼續給父母家用，當時有做包禮物、侍應、補習等，試過賣化妝品，企足12小時。包禮物也曾包足兩更共12小時，手指也損了。當時向爸爸否認自己去包禮物，騙他受傷是去學古箏弄損。」

她續說：「父母是我的全部，而節儉的另一個原因當時哥哥修讀飛機師課程，他不夠錢，我願意幫助他，所以很慳家。我自己讀不到，便讓哥哥去讀。」

不過她強調並非賺錢供哥哥讀書：「只是經濟上支援他，他成為機師後便將學費還給我，還給利息，這是我本來沒期望過。曾有朋友問我為何要這樣做，因為希望父母能在飛機上聽到哥哥的廣播，這會是一件很開心的事。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

事與願遺

可惜夢歸夢，約在10年前，李漫芬哥哥成為飛機師，可是一家最終未能同乘搭由哥哥駕駛的飛機：「哥哥的機師生涯在1月1日開始，但爸爸在1月2日入院，1月4日離逝，所以有時候太遲就是太遲，所以可以孝順老人家時，就要孝順多一點。」

她最想說的是：「可以孝順就孝順多一點，可以陪伴就陪伴多一點。您親身陪老人家食飯，即使食白粥炒麵，都勝過您他朝在他們照片前放海參鮑魚。時間，要安排一定可分配的，共勉。」

李漫芬以前最大心願是一家人可以坐哥哥駕駛的飛機去旅行，可惜，李爸爸最終未能登上由哥哥駕駛的飛機，留下人生遺憾。

人生路上總會遇上各種錯折，她說：「感恩父母給予我堅強的鬥志，少一點鬥志也沒法捱下去，堅持很重要的。辛苦的，但過去便好了。」

記者：林碧洋

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R