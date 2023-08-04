【MIRROR成員】Ian+Edan+Jer拍廣告搞笑互窒　為陳卓賢慶生齊唱生日歌

▲ （左起）Jer、Ian、Edan。

MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）齊為燕餾水拍廣告，在拍攝當日，三子狀態極佳，不但很快進入情緒，更比預料時間提前完成拍攝。大家亦不忘搞笑本色，互窒搞下氣氛。

為讓喝水的近鏡拍攝得完美，三子每人連續飲下數支水，Ian表示毫無難道：「肌肉需要穩定嘅營養及氧氣供應先可以正常運作，而水唔單只係將碳水化合物分解轉化成肌肉營養嘅必須元素，更加係肌肉氧氣嘅來源，所以每日我都飲用最少兩至三公升嘅蒸餾水，區區數支水絕對難唔到我。」

為Ian慶祝生日

Jer亦不甘示弱地說：「唔好以為只有你健身先多飲水，我平日養聲都係靠多飲水，絕對係我嘅健康之選。」突然間，Edan爆出一句：「你哋飲嘅只係蒸餾水，只有我一口氣飲咗3罐蘇打水，依家對住你哋真係一肚氣！」Ian及Jer被Edan的無厘頭式搭話，搞到哭笑不得。

恰巧拍攝前一天是Ian的30歲生日，廣告商準備了生日蛋糕給Ian一個驚喜，補祝「陳三張」生日，Edan和Jer更帶領全場工作人員齊齊唱生日歌，為隊友慶祝三十而立，唱得特別落力。