  • 32°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Ian+Edan+Jer拍廣告搞笑互窒　為陳卓賢慶生齊唱生日歌

娛樂 17:10 2023/08/04

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（左起）Jer、Ian、Edan。

MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）齊為燕餾水拍廣告，在拍攝當日，三子狀態極佳，不但很快進入情緒，更比預料時間提前完成拍攝。大家亦不忘搞笑本色，互窒搞下氣氛。

為讓喝水的近鏡拍攝得完美，三子每人連續飲下數支水，Ian表示毫無難道：「肌肉需要穩定嘅營養及氧氣供應先可以正常運作，而水唔單只係將碳水化合物分解轉化成肌肉營養嘅必須元素，更加係肌肉氧氣嘅來源，所以每日我都飲用最少兩至三公升嘅蒸餾水，區區數支水絕對難唔到我。」

為Ian慶祝生日

Jer亦不甘示弱地說：「唔好以為只有你健身先多飲水，我平日養聲都係靠多飲水，絕對係我嘅健康之選。」突然間，Edan爆出一句：「你哋飲嘅只係蒸餾水，只有我一口氣飲咗3罐蘇打水，依家對住你哋真係一肚氣！」Ian及Jer被Edan的無厘頭式搭話，搞到哭笑不得。

恰巧拍攝前一天是Ian的30歲生日，廣告商準備了生日蛋糕給Ian一個驚喜，補祝「陳三張」生日，Edan和Jer更帶領全場工作人員齊齊唱生日歌，為隊友慶祝三十而立，唱得特別落力。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】
19:21 2023/05/08
【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】
【金像獎2023】頒獎禮鏡頭背後MIRROR成功集郵　《正義迴廊》團隊有笑有淚【多圖】
16:53 2023/04/17
【金像獎2023】頒獎禮鏡頭背後MIRROR成功集郵　《正義迴廊》團隊有笑有淚【多圖】
【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】
16:34 2023/07/03
【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】

你可能感興趣

【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】
19:21 2023/05/08
【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】
【金像獎2023】頒獎禮鏡頭背後MIRROR成功集郵　《正義迴廊》團隊有笑有淚【多圖】
16:53 2023/04/17
【金像獎2023】頒獎禮鏡頭背後MIRROR成功集郵　《正義迴廊》團隊有笑有淚【多圖】
【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】
16:34 2023/07/03
【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】
呂爵安 陳卓賢 柳應廷 Mirror 歌手 組合

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
15:36 2023/08/03
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
【家庭教育】15歲仔慫恿下弄壞新iPhone自覺「很型」　爸爸一招懲罰獲讚
11:51 2023/08/03
【家庭教育】15歲仔慫恿下弄壞新iPhone自覺「很型」　爸爸一招懲罰獲讚