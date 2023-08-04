  • 32°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】

娛樂 18:01 2023/08/04

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

何沛珈在新劇《寵愛Pet Pet》演傻氣護士大獲好評。

TVB新劇《寵愛Pet Pet》播出4集反應熱烈，除了一班可愛動物，以及兩位主角林夏薇與周嘉洛演歡喜冤家夠趣味，診所裡的醫生、護士上班日班亦相當搞笑。

當中飾演獸醫助護Jessica的「東張女神」何沛珈（Roxanne），在劇中飾演傻氣護士，首集甩漏而被獸醫林夏薇勞氣教訓，播出後獲不少網民大讚可愛，角色討好。

【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】

《寵愛Pet Pet》

【寵愛Pet Pet】梁菁琳首次拍劇重拾「老本行」　棄做獸醫入行成東張女神

大前日（8月1日）是何沛珈（Roxanne）27歲正日生日，一班《寵愛Pet Pet》台前幕後相約一起看首播，監製陳耀全、林夏薇等一眾演員準備了蛋糕為她與徐榮慶祝生日。

而壽星女感動得即場灑淚：「因為我生日，爸爸唔喺香港，我以為爸爸唔記得我生日，點知薇薇記得我生日！」

點擊圖片放大
+7
+6

曾任職護士

參加《2020年度香港小姐競選》入行的Roxanne（前名何孟珊），決賽中表演水袖舞大獲好評，成功打入五強。

其後獲大台賞識簽約於旗下成為藝員，隨即安排加入最受歡迎的資訊節目《東張西望》，正義追訪兼出色主持表現，被網民封為「東張女神」。

最新影片推介：吳岱融專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

Roxanne入行前曾於聖德肋撒醫院任職註冊護士，為選美棄當白衣天使。入行後獲安排主持過《醫醫，我不想再病了》、《學是疫學非》等健康知識節目。

而最近亦算重拾老本行，在《寵愛Pet Pet》演「半個」護士。

點擊圖片放大
+13
+12

【香港小姐】何沛珈做主持搏盡中門大開　東張女神拍《開心速遞》上位【多圖】

備受重用

除擔任節目主持，她還有參與處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演細龍生索女秘書兼女友Luna一角，憑跳椅子舞備受關注，與「細龍生」鄭世豪CP人氣高企，成功入屋。

去年11月，Roxanne參加《香港小姐再競選》以亮眼表現勇奪冠軍及「更上鏡小姐」獎。

其後主持工作不斷，今年7月首次參與TVB大騷，與金牌主持汪明荃、陸浩等一同擔任主持；較早前孖住《香港小姐再競選》亞軍李芷晴飛往泰國曼谷拍攝旅遊節目《請1日假去旅行》，當中不乏以性感泳裝上陣，向觀眾大派福利。

點擊查看更多Roxanne靚相：

點擊圖片放大
+18
+17

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】
17:21 2023/03/15
【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】
【開心速遞x香港小姐】李芷晴許家傑傳緋聞後再組隊睇戲　憑魔鬼身材天使臉孔封女神【多圖】
19:23 2023/07/22
【開心速遞x香港小姐】李芷晴許家傑傳緋聞後再組隊睇戲　憑魔鬼身材天使臉孔封女神【多圖】
【香港小姐】黃嘉雯扮芭比騷好身段　Carmaney花生騷：Hi, Barbie! Hi, Ken!【多圖】
19:30 2023/07/30
【香港小姐】黃嘉雯扮芭比騷好身段　Carmaney花生騷：Hi, Barbie! Hi, Ken!【多圖】
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】
15:06 2023/03/18
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】
【香港小姐】何沛珈做主持搏盡中門大開　東張女神拍《開心速遞》上位【多圖】
19:29 2023/03/19
【香港小姐】何沛珈做主持搏盡中門大開　東張女神拍《開心速遞》上位【多圖】

你可能感興趣

【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】
17:21 2023/03/15
【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】
【開心速遞x香港小姐】李芷晴許家傑傳緋聞後再組隊睇戲　憑魔鬼身材天使臉孔封女神【多圖】
19:23 2023/07/22
【開心速遞x香港小姐】李芷晴許家傑傳緋聞後再組隊睇戲　憑魔鬼身材天使臉孔封女神【多圖】
【香港小姐】黃嘉雯扮芭比騷好身段　Carmaney花生騷：Hi, Barbie! Hi, Ken!【多圖】
19:30 2023/07/30
【香港小姐】黃嘉雯扮芭比騷好身段　Carmaney花生騷：Hi, Barbie! Hi, Ken!【多圖】
何沛珈 娛樂人物職業 演員 寵愛Pet Pet 娛樂行業 電視劇 東張西望 護士 香港小姐 TVB

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
15:36 2023/08/03
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
【家庭教育】15歲仔慫恿下弄壞新iPhone自覺「很型」　爸爸一招懲罰獲讚
11:51 2023/08/03
【家庭教育】15歲仔慫恿下弄壞新iPhone自覺「很型」　爸爸一招懲罰獲讚