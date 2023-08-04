【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】

▲ 何沛珈在新劇《寵愛Pet Pet》演傻氣護士大獲好評。

TVB新劇《寵愛Pet Pet》播出4集反應熱烈，除了一班可愛動物，以及兩位主角林夏薇與周嘉洛演歡喜冤家夠趣味，診所裡的醫生、護士上班日班亦相當搞笑。

當中飾演獸醫助護Jessica的「東張女神」何沛珈（Roxanne），在劇中飾演傻氣護士，首集甩漏而被獸醫林夏薇勞氣教訓，播出後獲不少網民大讚可愛，角色討好。

【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見 泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】

▲ 《寵愛Pet Pet》

【寵愛Pet Pet】梁菁琳首次拍劇重拾「老本行」 棄做獸醫入行成東張女神

大前日（8月1日）是何沛珈（Roxanne）27歲正日生日，一班《寵愛Pet Pet》台前幕後相約一起看首播，監製陳耀全、林夏薇等一眾演員準備了蛋糕為她與徐榮慶祝生日。

而壽星女感動得即場灑淚：「因為我生日，爸爸唔喺香港，我以為爸爸唔記得我生日，點知薇薇記得我生日！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

曾任職護士

參加《2020年度香港小姐競選》入行的Roxanne（前名何孟珊），決賽中表演水袖舞大獲好評，成功打入五強。

其後獲大台賞識簽約於旗下成為藝員，隨即安排加入最受歡迎的資訊節目《東張西望》，正義追訪兼出色主持表現，被網民封為「東張女神」。

最新影片推介：吳岱融專訪

Roxanne入行前曾於聖德肋撒醫院任職註冊護士，為選美棄當白衣天使。入行後獲安排主持過《醫醫，我不想再病了》、《學是疫學非》等健康知識節目。

而最近亦算重拾老本行，在《寵愛Pet Pet》演「半個」護士。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【香港小姐】何沛珈做主持搏盡中門大開 東張女神拍《開心速遞》上位【多圖】

備受重用

除擔任節目主持，她還有參與處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演細龍生索女秘書兼女友Luna一角，憑跳椅子舞備受關注，與「細龍生」鄭世豪CP人氣高企，成功入屋。

去年11月，Roxanne參加《香港小姐再競選》以亮眼表現勇奪冠軍及「更上鏡小姐」獎。

其後主持工作不斷，今年7月首次參與TVB大騷，與金牌主持汪明荃、陸浩等一同擔任主持；較早前孖住《香港小姐再競選》亞軍李芷晴飛往泰國曼谷拍攝旅遊節目《請1日假去旅行》，當中不乏以性感泳裝上陣，向觀眾大派福利。

點擊查看更多Roxanne靚相：

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R