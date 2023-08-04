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【音樂派對】全球最大型潑水音樂派對S2O首登陸香港　明後兩日中環舉行

社會 17:16 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

全球最大型潑水音樂派對S2O首登陸香港。（林宇翔攝）

全球最大型潑水音樂派對首度登陸香港，「PayMe呈獻S2O亞洲潑水音樂節 – 香港站」將於明日及後日（5日及6日）於中環海濱活動空間正式舉行。門票現於Klookpopticket.hk發售，售完即止。

首次登陸香港的S2O，選址中環市中心舉行。舞台高20米、闊70米，需配合泰國空運來港的「360度獨家強勁噴水系統」，每日隨著強勁節拍噴射出20萬公升水。

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為滿足不同音樂愛好者，首次舉行的S2O香港站特設「PayMe presents S2O Stage」巨型主舞台，世界級DJ列陣High爆全場；「Summer Beats Stage」非噴水區副舞台則帶來截然不同風格的韓、台、港音樂；而主打本地力量的「Underground Stage by Red Bull」區，讓大家認識一眾本地DJ及電子音樂人。逾40個音樂單位將於兩日輪流登場。

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主辦方提醒，女士們可以比基尼、Sports Bra「打底」，加穿輕薄、快乾上衣，配襯出「海灘風」穿搭。男士可配上吸濕快乾的背心，下身以沙灘短褲或泳褲作配搭。應避免穿著易吸水質地的服飾如牛仔褲或綿質運動褲等，以免濕水後變得笨重。場地設有更衣室及寄存處，可將替換衣物、非貴重物品寄存。主辦方又表示，不鼓勵赤腳或穿著拖鞋走進濕區，建議穿著鞋底有一定厚度並包頭的防水防滑涼鞋，減低中途遺失鞋子的風險及保護腳趾。

此外，體積大於A3（297mm × 420mm x 500mm）的手袋或背包等不可帶入場內，嚴禁攜帶任何棍狀物品（如：自拍杆、旗杆）、雨傘、水槍、玻璃器皿、淋浴用品、 摺櫈、專業攝影器材及任何外來食品或飲料。場內嚴禁吸煙。違禁物品一經發現，必須自行處理，方可入場。

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記者：黃穎津

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