【體育專員】前風帆運動員黃德森接任體育專員　8月22日履新

▲ 黃德森將於2023年8月22日出任體育專員。(政府新聞處)

政府今日（4日）宣布在完成公開及內部招聘程序後，委任黃德森為文化體育及旅遊局體育專員。黃德森將於今年8月22日履新。他將負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府的五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化，提高專業水平及推動本港體育事業向產業化方向發展，並監督有關工作的推行情況。



對於黃德森的任命，文化體育及旅遊局局長楊潤雄說：「黃先生熱愛體育運動，曾代表香港參與世界級滑浪風帆賽事，並屢獲佳績。他其後轉任滑浪風帆教練培育後輩，更曾在不同本地體育總會及機構擔任要職。我相信黃先生對體育運動的熱忱、培育運動員的深厚資歷，以及在業界多年工作經驗，能為政府推動和落實五大體育發展政策目標注入新動力。我期待黃先生帶領本局的體育及康樂科展開新一頁，進一步推動本地體育事業的發展。」



黃德森對獲委任為體育專員表示榮幸，並希望以自己在體育界多年所學，為香港體育事業作出貢獻。

現年56歲的黃德森曾於1994及1998年的亞運取得銀牌，妻子是香港首名奧運金牌得主李麗珊。

黃德森個人簡歷：

黃德森由運動員、教練以至晉身行政崗位，從事體育事業逾30載。 黃德森於1990年成為香港體育學院全職滑浪風帆運動員，歷年代表香港出戰奧林匹克運動會、亞洲運動會、世界滑浪風帆錦標賽及滑浪風帆亞洲錦標賽，屢獲獎項。2000年退役後轉任港隊教練，培育不少世界級滑浪風帆運動員，並連續五年獲得「全年最佳教練」奬。2008年開始加入中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，負責開拓轄下「香港運動員就業及教育計劃」，任內為退役運動員提供教育、就業及生活技能服務，支援逾千名退役運動員轉型。 2017年，黃德森轉任體育行政工作，獲聘任為香港業餘冰球會執行總監，着力推動青少年及女子冰球運動發展。及後於2022年獲聘任為中國香港乒乓總會行政總監，推動乒乓球在香港的發展。 自2009年起，黃德森先後獲委任多項公職，包括戴麟趾爵士康樂基金委員會委員、體育委員會委員及新興體育活動資助先導計劃委員。2021年，他獲香港特別行政區政府頒授榮譽獎章，以表揚他在體育界的貢獻。 黃德森於1999年取得澳洲坎培拉大學體育行政學士學位，其後在2014年取得香港理工大學諮商與輔導文學碩士學位。

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