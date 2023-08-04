【靈異事件】男子住曼谷酒店撞鬼急忙換房　床頭放硬幣有特殊寓意

▲ 泰國一名男子住進曼谷一間酒店，結果半夜發生詭異事件，又發現房間多處異常，疑似鬧鬼。

不少港人都會到泰國旅遊，但當地同時亦有不少鬧鬼傳聞。一名男子日前入住曼谷一間酒店，不料卻在半夜接連發生怪事，之後更在房內兩張床的床頭各發現一枚硬幣，驚覺自己住進「猛鬼房間」，隨即要求換房。涉事酒店事後表示，該房長期上鎖、原本不會出租，是新員工安排出錯，又承諾會全數退款。

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據當地媒體《Thaiger》報道，37歲事主Thanawin Khamsom7月11日因工作需要而花費1,200泰銖（約港幣270元）入住曼谷一間酒店，並獲安排住在5樓的510號房。事主表示自己起初因為疲倦、渴望休息，所以並未發現房內有任何異常之處，並在晚上9點至10點之間上床休息。然而他在凌晨1點13分左右突然驚醒，

我聽見房內有腳步聲，然後又聽到浴室傳出水聲。

於是事主決定起床，並打開所有的燈開始檢查房間。他首先在露台發現一個神台，據報神台在當地十分常見，但一般都會放在地面一層的入口前，而非酒店房內的露台上。

事主一路檢查房間，之後又在牆上發現了一個腳印，而該腳印在他入睡根本不存在。他更發現房間兩張床的床頭位置都分別放置了一枚硬幣，報道就指出，根據當地信仰，人們將硬幣放在床頭或床墊下的用意，是向鬼魂買下或租借床位，換言之事主使用的睡床屬於看不見的「他人」。

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最後，事主聲稱自己發現房間牆上還有用紅色筆寫下的泰文「死亡」字眼。他將自己在房間發現的一切逐一拍下，並向職員要求換房。他之後換到同酒店2樓的另一房間，雖然再無怪事發生，但因為仍心有餘悸所以無法入眠。

事主其後接受當地媒體訪問，透露自己訂酒店時，該房是酒店最後一間空置房間，所幸當晚有其他房客退房，他才有機會可以換房。他又表示自己事後曾與酒店職員溝通，對方指由於酒店沒有位置擺放神台，所以才會將神台放在事主房間的露台，但就堅稱從未在牆上見過腳印及「死亡」字眼。

此外，酒店職員亦指該房間並非用作出租，一直都維持著上鎖的狀態，但有新入職的員工因為不熟悉酒店安排而誤將房間出租予事主。據報，涉事酒店已承諾會為事主全款退回房租，並懇求事主不要公開酒店全名。

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責任編輯：羅嘉欣