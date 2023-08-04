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【吃喝玩樂】姜濤演唱會撞正工展會 粉絲打卡購物一樂也

休閒消費 18:34 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今年由香港中華廠商聯合會主辦的「第3屆工展會購物節」，於8月4日在亞洲國際博覽館開鑼，適逢本地人氣歌手姜濤於8月2至5日假亞博館舉行個人演唱會「KEUNG TO：“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023」。

而自由參觀用作「粉絲應援區」的2號展館，接近1萬平方米的空間，佈滿各式偶像展板及擺設，最適合打卡拍照。姜糖前往欣賞偶像演唱會前，更可乘機逛逛工展會，盡享打卡、視聽及購物的樂趣。免費登記成為 AsiaWorld-Club 會員，更可於應援區換領精美演唱會主題飛套。

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首設熟食區款式多

今年工展會購物節有 330 個攤位，更首設熟食區，涵蓋多元化優質商品及環球美食。

6大展區包括全新的「為食．玩天地」主題展區，設有20個美食攤位，提供多款街頭小食和涼快飲品，包括日式章魚丸和玉子燒、港式鐵板雞軟骨和燒魷魚鬚、台式香腸和胡椒餅等等；場內設有餐飲區，大批市民即買即食，歡騰氣氛儼如夜市。

工展會購物節有 330 個攤位，更首設熟食區。

每日派發免費雪糕

主辦單位更每日為訪客派發免費雪糕，助大家消暑降溫。而另外5個展區的精選優惠產品應有盡有，大量產品以低於半價發售，包括最受歡迎的食品、家品電器、廚具和個人護理用品等。

其他精彩節目包括免費手工藝工作坊、主題攤位遊戲、現場表演和講座；至於萬眾期待的抽獎活動，豐富獎品總值70萬港元，與市民共度歡樂盛夏。

工展會抽獎活動，豐富獎品總值 70 萬港元。

訪客入場可免費獲贈「工展購物Fun Fun 賞」抽獎券（附印於消費指南內），每天數量有限，送完即止。

凡以電子貨幣消費滿300元或以上，即可額外獲得「購物狂歡終極賞」抽獎機會。

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