【機動兵工廠】吳君如莊文強任決賽評審　阿杰獲頒最佳員工簽約跟廠長搵食

▲ （左起）莊文強、吳君如、鄭中基。

日前（8月2日 ）在「機動電視台」YouTube頻道播出了《機動兵工廠》最後一集，6位學員由一開始過五關斬六將從600多人中脫穎而出，成為機動電視台的臨時員工，在訓練期間亦付出了不少汗水，過程中有笑有淚。

而今集就迎來最終考驗，並按學員的綜合表現選出一位最佳員工，廠長Ronald特意請來吳君如和著名編劇兼導演莊文強先任星級評審。

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演出夠娛樂性

決賽分為兩個回合，第一回合是個人表演，學員需準備一場自編自導自演的獨腳戲。米奇選擇的劇目為《打者愛也》，故事內容是作為一個網絡打手的她因喝珍珠奶茶被噎導致英年早逝，然後去到冥界投胎，並表露心聲的過程。

何求所選的劇目為《自作自受》，他一飾三角來呈現婆媳紓紛，他old school的表演方式受到評審們的好評，導演說：「娛樂性好豐富！」吳君如說：「基本功好足。」

而阿杰（周芷慧）的劇目為《成長接線生》，尋找遺失的自己，她的表現令Ronald讚道：「進步咗好多，可以控制到自己嘅情緒，值得一個飛躍進步獎！」吳君如亦說：「我有被感動，你有感染力。」

重演電影經典場面

第二回合就分為二人一組，重演經典場面包括《紀念日》、《寒戰》、《金枝玉葉》。在挑選角色時各位學員都不謀而合選擇了對自己有挑戰性的角色。

《紀念日》展示了夫妻日常，再次成為搭檔出演正劇的何求和超酸（陳昭酸）表現得相當有默契，互相的了解令他們發揮空間更大，吳君如評價說：「我覺得超酸唔錯，設計咗好多嘢，我對佢印象非常之好。」

Wade（陸維德）和Edwin就向難度挑戰，選擇了對白中有很多專用名詞的《寒戰》，第一次做正劇的Wade更受到Ronald的稱讚：「我覺得Wade係今日嘅MVP，佢之前比較Lay Back，但今日佢做得好好，我好欣賞佢嘅努力同堅持！」

阿杰獲得合約

最終經過評審們的多番考量，決定將最佳員工頒發給阿杰（周芷慧），獲得合約成為正式員工。

歷經磨練，學員們終於畢業，在這段期間他們不單學習演戲，更學懂做人的道理，各位觀眾亦一同見證了他們的成長和蛻變，請大家繼續期待和支持他們未來的發展和表現吧！

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