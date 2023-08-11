「漲樂全球通」App開戶即拎7,500里數及專享「一世全免」優惠  仲有大抽獎送出合共200萬里數！

夏天有個悠長的暑假，想去旅行，但是又不想再挨貴機票，不妨考慮用飛行里數兌換心水機票！如果平日有儲開Asia Miles「亞洲萬里通」里數的話，千萬不要錯過華泰國際-「漲樂全球通」App的全新推廣活動。幾個簡單的步驟開戶入金達指定金額，就可以賺取7,500里數，而且新舊用戶均有機會參加大抽獎，送出總值200萬「亞洲萬里通」里數！

開戶入金零成本 即送7,500里數及「一世全免」優惠



由即日起至8月31日，只要在漲樂全球通開戶仲可享限定迎新獎賞，拎走額外7,500「亞洲萬里通」里數！

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1. 7500「亞洲萬里通」里數

2. 30天 5%加息券

3. 港美A股 一世全免¹（「一世全免」係真正終生港、美、A股0佣0平台費，無其他隱藏收費！）

4. 30天港股LV2串流報價

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7,500 Asia Miles可以兌換一張前往內地、菲律賓、越南、台灣等地部分城市的超短途的單程機票。近年港人熱門的平價旅遊地點，例如台北、高雄、河內等，均可以兌換²。

完成簡單任務 參加總值200萬里數「里好賞飛」大抽獎

「漲樂全球通」App聯乘國泰航空，推出「里好賞飛」大抽獎活動，送出總值超過200萬「亞洲萬里通」里數。參加辦法超簡單，由現在起至8月31日，「漲樂全球通」App全新或者現有客戶，只要簡單登記「里好賞飛」活動頁面，並完成指定任務，例如下載app、註冊、開戶及介紹好友等，便可獲得抽獎機會，完成愈多任務，累計獲獎機會便愈多，而且不設上限，多做多賞！

頭獎：100,000「亞洲萬里通」里數（名額1名）

二獎：50,000「亞洲萬里通」里數（名額3名）

三獎：25,000「亞洲萬里通」里數（名額10名）

四獎：10,000「亞洲萬里通」里數（名額50名）

抽獎贏取里數兌換機票，即刻了解活動詳情：https://zlglobal.htsc.com.hk/luckydraw/asiamiles/

▲ 「里好賞飛」送出總值超過200萬「亞洲萬里通」里數！

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「漲樂全球通」是華泰旗下之一站式網上財富管理投資app，受香港證監會監管，母公司華泰證券是中國首家在上海、香港和倫敦三地上市的金融機構。香港用戶可在漲樂全球通輕鬆交易港股、美股、A股及新加坡股等多個市場股票，亦可投資期權、公募基金、ETF、保險及智能投顧等多項金融產品。

產品多元化之餘，相比銀行或網上證券行，「漲樂全球通」App 面向新客戶推出「港美A股 一世全免」¹獎勵，終生免除交易佣金及平台手續費，更免除港股IPO手續費。

▲ 上述訊息來源為各大券商銀行的官網公開訊息，截止日期2022年8月31日。非會員不享有上述權益。

免責聲明

1. 「一世全免」是指豁免客戶發生交易時產生的港股、美股、A股通之相關佣金、平台費及港股IPO手續費，不包含交收費及印花稅等交易成本「一世」是指客戶點擊使用「一世全免」卡券後，客戶可享有優惠的期限是一次性生效連續60年，直至戶口被取消。如60年期限到期後，客戶仍未銷戶，則會再補發60年期效的「一世全免」卡券。以上活動期限、費用標準及獎賞變更，本公司擁有最終解釋權與決定權。

2. 開戶獎賞為7500「亞洲萬里通」里數，並根據2023年6月「亞洲萬里通」飛行獎勵換算表所換算，7500「亞洲萬里通」里數能兌換超短途飛行獎勵，包括香港前往台北單程機票。詊情可參閱：https://bit.ly/3Colkrt

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（特約）