【男人内心】寧可深夜流連街頭也不願回家 中年男人：不需勸世良言而是家人笑意

▲ 男人的苦也希望家人能夠諒解。

近期一直忙於拍攝電視劇《反起跑線聯盟2》。由於需要高度集中，心情長期處於亢奮狀態，收工過後，仍然需要一段頗長時間讓自己冷靜下來，通常我會選擇在家樓下散散步，放空一下。

深夜的香港，不難發現屋苑樓下的空地或公園休憩處，總會坐着一些單身的中年男人。他們可能身穿便服，有些甚至仍穿着一整套西裝，旁邊有一個公事包，還有一包香煙或一罐啤酒。他們大都無所事事，可能在無聊地在看手機，甚至甚麼都不做，偶然還會仰天長歎。

十多年前拍攝了短片《兩情相遇》，故事講述一名中年丈夫，寧可深夜留連在街上看劇集，也不願回家對着關係早已淡如水的太太。說到底，都是因為逃避。

到了某個年紀，男人心裏總藏着一點點的欷歔，可能是工作上的冤鬱氣，可能是對自身健康的憂慮，可能是人到中年覺得萬事有心無力、可能是對世情的無可奈何。即使歸家，也找不到歸屬感，和妻子兒女早已築起一層厚厚的隔膜，沒有人願意聆聽，亦沒有人提供關心與同情。與其引發衝突，不如選擇逃避，於是，他們寧可在街上待到家中各人都熟睡了，才悄悄回家。

中年男人其實也挺像小孩子，需要的並不是物質或是一堆勸世良言。有時，他們只求打開家門的時候，會有一些熟悉的家人，帶着笑意，歡迎這位累透了的丈夫和爸爸回家，就此而已。

可惜，很多男人的家人都不懂。

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