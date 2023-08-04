麥當勞創飲食業先河 222名餐廳總經理完成專業文憑 並獲香港政府資歷架構第5級認可與學士學位同等級別

人才是企業的重要資產，想要留住人才，除了提高薪酬和福利待遇外，更重要是有好的發展機會和前景。麥當勞作為全球最大的快餐連鎖品牌之一，一直十分關注員工的培訓和發展，秉持「以人為本」的理念，為員工提供多元化的培訓和發展機會，其中開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》是重點培訓項目，為員工提供與學士學位同等資歷級別的培訓課程，希望藉以提升員工競爭力及歸屬感。麥當勞更成為香港飲食界首間開辦屬資歷架構第5級課程的企業，為員工提供與學士學位同等資歷級別的培訓課程。當中受惠的員工分享︰「機會盡在麥當勞」，他們認為在麥當勞不但尋獲自己的理想和目標，更取得專業認可資歷，前景一片光明！

全球統一標準化內部培訓 提升員工競爭力及歸屬感

麥當勞一直秉持「以人為本」的理念，視員工為重要資產，致力推動多元共融文化，廣納新人、培訓人才及清晰的發展前景。麥當勞業務遍及全球超過100個國家，並為所有員工提供統一、標準化及完善的內部培訓，讓有志加入的人士從餐務組組員起步，可逐步晉升至值班經理、部門經理甚至餐廳總經理，最快只需30個月。麥當勞非常重視每一位員工，每年都積極投放大量資源設計培訓計劃，並提供海外培訓機會及派員到奧運選手村服務，並同時觀賞賽事。其中開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》是重要的培訓項目，藉以提升員工競爭力及歸屬感，有關課程更首次獲得香港政府資歷架構第5級認可，與學士學位同等資歷級別。現時已有222位餐廳總經理一邊上班獲取經驗及工資，一邊進修，並成功考取專業文憑，而且過程中毋須申請任何資助或繳付任何費用。

▲ 麥當勞餐廳總經理Pear（左一）、Cherry（左二）、Jimmy（右三）、Susanna（右二）及 Suki（右一）以畢業生身份參加麥當勞《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》頒授典禮。

課程獲資歷架構認可 打破大眾固有印象

《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程涵蓋7個單元，包括業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管，以及值班。在這些單元中，學員將學習如何管理餐廳營運團隊，執行督導及指導工作，協調各部門員工，並提升團隊的士氣和效率。麥當勞聘請的員工來自不同背景、擁有不同學歷，包括DSE文憑試畢業生、家庭主婦或退休人士，當中亦有不少兼職員工，因而讓大眾誤以為麥當勞員工的教育程度參差或欠缺長遠人生規劃，是次認證不單在飲食業界創先河，釐定餐廳專業管理的市場新標準，更改變了大眾對麥當勞員工的固有印象，令大家明白即使有截然不同的起步點，也同樣可以不同途徑邁向成功，在麥當勞尋獲自己的理想和目標，取得專業認可資歷，發光發亮。

▲ Jimmy 出席香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第5級）頒授典禮，代表222位餐廳總經理致辭。

真實員工分享︰麥當勞成就美滿人生

現年34歲的Jimmy為星光行麥當勞餐廳總經理，他年少時曾流連網吧，欠缺人生目標，直至加入麥當勞，終在這裡覓得理想，於26歲時更管理每年營業額過千萬的餐廳，同時參加了《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，由原本只有中五畢業，現取得與學士學位同等級別資歷，成就人生。

▲ Susanna和Cherry兩姊妹出席香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第5級）頒授典禮。

▲ Cherry（第一行左三）和 Susanna（第一行左二）於2000年以奧運全明星隊身分被派到悉尼奧運服務運動選手。

另一對同受惠於《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程的姊妹花Susanna和Cherry，於麥當勞服務逾20年，以往這份工作不被父母看好，但透過麥當勞提供清晰的晉升機會和發展空間，更於2000年以奧運全明星隊身分被派到悉尼奧運村的麥當勞服務運動選手，終獲父母改觀及肯定其工作。Cherry更於麥當勞覓得終生伴侶，與同於麥當勞工作的業務顧問建立美滿家庭，育有一名可愛男孩，開啟幸福人生。

若大家希望在餐飲行業發展，加入麥當勞不僅可以提高個人專業技能和管理能力，還可以為擴大發展潛力，尋獲理想。

（特約）