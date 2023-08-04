【催眠治療】港男隱瞞妻子同性戀感內疚　催眠治療師助修復關係

▲ 30歲港男結婚7年，一直對妻子隱瞞同性戀身份。

「其實我是同性戀者。」一個結婚7年的男士向註冊催眠治療師林雲峯（Tim Sir）尋求協助，徘徊於網上認識的同性及太太之間，他對於妻兒有一份內疚。下文是從Tim Sir著作《現代催眠治療案例錄》中節錄，並獲授權刊登：

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其實我喜歡男性，應該告訴太太嗎？

背景：男性，30 歲，結婚七年，育有一個兩歲的孩子。

這天來找我的是一位男性，他黑黑實實、肌肉發達，是陽光型的男人。他雙手掩臉，似乎有很深的心事。我把會談室的門關起後，他一臉焦急地抬頭：「點算好？我真係唔想傷害我太太，我好愛佢……」

和他再聊了一會後，我透過催眠相關技巧，讓他慢慢放鬆……專注在對話之中，令他能更深入地表達內心真正的感受。

他深呼吸，突然張開眼，說：「其實我係gay。」

「大概係中學嘅時候，但因為我係屋企獨仔，有傳宗接代嘅責任。同埋我係基督徒嚟，同性戀係罪，我唔可以咁做，所以我一直隱藏自己，亦都從來無同過男性拍拖。但最近覺得咁樣嘅自己好悲哀，於是我開始玩同志交友app……我遇上咗一個男人，我哋一拍即合，好多嘢都好夾！但佢唔想破壞我嘅家庭，所以我哋無見過面……我真係好痛苦，你可唔可以催眠我，令我忘記呢個男人？」

我認真地再問他：「你今日嚟……到底最想處理嘅係啲乜嘢？」

他苦笑著：「我都唔知……」然後緩緩地說起了自己的故事：「我由細到大都為咗 fulfill 人哋嘅期望而好努力。由讀書到參與咩課外活動，甚至係一啲著衫嘅顏色同 style，我都係按住其他人嘅喜好同期望而活。大個返教會，周圍啲人都話我老婆係一個好女仔，我都覺得佢唔錯。於是我哋結婚、生小朋友，我以為咁就係人生。但我最近覺得唔應該係咁，特別呢排疫情，我更加感受到人只能活一次，我哋係咪應該活得坦誠啲？」

「所以你而家覺得最需要做嘅嘢係？」

「我想同太太講清楚自己嘅情況……但我唔知點面對自己個仔……我唔想佢無咗一個完整嘅家。」

「我哋回歸返最原始嘅問題先，你記唔記得你一入嚟都話好愛你嘅太太，你覺得自己對佢有無愛？」

「咁你有無諗過其實自己唔係同性戀，可能係雙性戀？」他瞪大眼睛。

「不如咁，我哋先處理咗你哋夫婦一啲相處嘅問題先，之後再處理其他嘢。你諗下，唔會因為你鍾意男人，就改變咗你太太喺家庭嘅角色。你返屋企再諗

清楚自己嘅心係點，我哋下次再傾。」

一個星期後，他肯定地說：「我覺得自己真係雙性戀，雖然我鍾意男人，但我都愛我太太。」

「咁你會唔會想離婚？」

他搖搖頭：「我想修復同太太嘅關係。」

這次我用上古典的催眠方法，讓事主進入更深層的催眠狀態，能幫助他在混亂的狀態中更專注。

醒來後，他說覺得自己最愛的仍是太太，不是那男人。但對於自己的性取向和想和那男人在一起的念頭感到內疚和羞愧。

我透過對話式的催眠誘導他進入催眠狀態中。

「你有無發現，其實你面對嘅可能唔係情慾問題，而係你無對太太坦白表達自己嘅需要同感受？你再諗吓，你其實無見過個男人，你鍾意嘅到底係佢，定其

實係佢嘅一啲特質？會唔會其實你太太都可以畀到你，只係你一直無分享自己，所以佢想做都做唔到？有無可能你太太其實都一直等緊你？」

後來他沒有再來面談，但傳了訊息給我：「我返去之後嘗試坐低同太太溝通，分享下我嘅需要同一啲唔開心嘅嘢，希望佢可以安慰我之類。佢好驚訝，仲話我應該一早要同佢講。多謝你令我睇到自己嘅盲點。」

是愉快的結局呢，太好了。

内容獲註冊催眠治療師林雲峯（Tim Sir）授權轉載。

責任編輯：羅嘉欣