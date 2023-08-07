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【mRNA】本地科學家深耕mRNA治療癌症技術　盼日後自家研發本地疫苗

社會 00:00 2023/08/07

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(資料圖片)(梁偉榮攝)

mRNA雖然是主要由外國研發較為成熟，不過亦不乏本地學者一直深耕進行研發，當中科技大學化學及生物工程學系團隊為其中之一。科大化學及生物工程學系助理教授曠怡於疫情前已於日本研發mRNA治療癌症的技術，及後赴港繼續研發。

曠怡的團隊發現於mRNA的尾鏈序列加入新的化學物質，可以提升合成信使核糖核酸（mRNA）的蛋白質生產效率最高達10倍，能以較低的mRNA劑量，有助增加治療癌症、遺傳病或預防新型肺炎的效用。

曠怡接受TOPick專訪時表示，mRNA技術的創始人於很早的階段下定決心積極研究，令日後更多科學家可以加入行列，形容對方是具先見之明，對她感到佩服。她表示，隨著mRNA應用於新冠疫苗是「有利有弊」，當中好處是更多科學家加入研發的行列，不過研發的資源亦面臨更大的競爭，需要高水平的技術才能突圍而出。

莫德納目標於2030年前研發癌症及心血管的mRNA疫苗。曠怡指，莫德納及藥廠固然是全球各地研發mRNA最大的機構，不過本地多間大學數間團隊，亦有不少科學家展開研究。她指，研發mRNA疫苗需要掌握化學結構的模式(chemical struture pattern)，而其團隊亦已掌握一些獨得的模式，可以自主研發疫苗。

曠怡表示，目前mRNA疫苗的技術暫時於小鼠進行臨床試驗，日後希望擴展至大動物、以至於診所進行臨床試驗。她表示，香港研究的文化較日本不同，當中較日本更國際化，研發的資金亦較多元化。她指，研發新疫苗需要大量資金，盼於研發的不同階段，可以獲得更多資源。

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記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有關發現已在科學期刊《分子療法一核酸》的線上版發表。

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