【親子好去處】 K11 MUSEA系列暑假好去處 藝術展覽+樂高全新遊戲活動

▲ 展覽參觀者有機會獲發探索小工具套裝

K11 MUSEA暑假壓軸推出的一系列藝術、學習和寓教於樂活動亦已火熱登場，為炎夏更添姿采，更讓大朋友和小朋友盡情開拓文化視野。

最新影片推介 :

「過期兒童Not for Kids Only」展覽帶您一起重返課室，拾回童心

香港書法藝術家青山不墨（Packy Lai）於K11 MUSEA CEMENT舉辦其第4次個人展覽「過期兒童Not for Kids Only」，展覽聚焦14件以書法為主題的藝術品將80後所熟悉的童年元素——積木玩具、錄音帶、漫畫、飛行棋等流行物與書法結合，與潮玩及創意單位AMAZ BY LOKIANNO聯手策劃展覽，將課室與乒乓球場佈置帶到現場，引領大家透過藝術釋放內在的幻想與好奇心，重拾兒時快樂。

「Not For Kids Only過期兒童」展覽

日期：即日至2023年8月20日

時間：11AM–9PM

地點：K11 MUSEA地下MUSE EDITION G31 CEMEN

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

洛杉磯新晉當代女藝術家Fawn Rogers亞洲首展「Burn, Gleam, Shine」

由當代藝術畫廊Galerie Marguo呈獻的「Burn,Gleam, Shine」，是拍賣界初露頭角的Fawn Rogers首個亞洲個展。這位洛杉磯新晉當代女藝術家創作的藝術品如照片般逼真，同時探討人性和人類與大自然之間的衝突，令人讚嘆不已。她的美學風格是透過繪畫、攝影、錄像和雕塑裝置等多種媒介，巧妙地將現實主義和概念主義結合起來。

「Burn, Gleam, Shine」展出的18件作品以超現實手法描繪軟體動物，藉此探索女性力量、死亡、性和自然等概念。在K11 MUSEA展出的畫作以牡蠣圖像，展示聖潔和世俗兩個對立的含意：貞潔、繁殖力和神聖知識的象徵，和肉慾享樂、墮落和貪婪的意涵。這些新近畫作延續「The World is Your Oyster」系列，探索牡蠣作為無拘無束的慾望和生態枯竭的強烈對比。對於熱愛藝術的觀眾，這是一個不容錯過的免費展覽。對於熱愛藝術的觀眾，這是一個不容錯過的免費展覽。

「Burn, Gleam, Shine」展覽

日期：即日至2023年8月20日

時間：12PM–8PM

地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle K11 Art & Cultural Centre

香港L'ÉCOLE珠寶藝術學院將推出為期3周的2個暑期活動

學院即將推出的兩個暑期活動，取材自正火熱舉行的「DANIEL BRUSH啟迪之旅：金、鋁、鋼的創與造」展覽。Brush作為一位著名藝術家和雕塑家，對各種金屬別有一番獨特見解，顛覆世人像。展覽參觀者將有機會獲發探索小工具套裝於展覽中進行小遊戲，過程中探尋Daniel Brush作品箇中魅力。欣賞展覽過後，小朋友則可到場内特設的「探知小天地」製作專屬作品，激發小朋友的創意思維。

兩大熱門兒童活動場地攜手推出聯乘套票，呈獻動靜皆宜的親子時光。孩子們可先在香港首個室內外自然博物館及可持續發展教育園區Nature Discovery Park盡情投入自「油」創作的藝術樂趣，再前往全港最高的室內滑梯和巨型波波池Donut Playhouse暢玩。完成自「油」創作後，參加者即可兌換Donut Playhouse的入場票。這個結合了動感和藝術體驗的夏日暢遊套票，為暑期活動增添無限樂趣。

夏日人氣親子聯乘套票

日期：2023年8月12日、13日、19日及20日

時間：11:00AM、12:45PM、2:30PM及4:30PM

費用：HK$480（1張成人票和1張12歲以下小童票）

網址：https://www.k11musea.com/zh-hk/happenings/nature-art-jam-at-the-park-3/

K11 MUSEA獨家的香港樂高®探索中心將率先推出全球最新的「DREAMZzz™」主題，帶來4個全新遊戲活動，包括尋寶遊戲、搭建挑戰、4D電影及拍照場景，顧客更將獲贈一張「追夢者通行證」作為紀念品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳