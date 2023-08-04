【公務員】政府擬簡化處理表現欠佳公務員機制　減部分交申述書程序

行政長官在去年的《施政報告》中提出強化公務員管理，政府將簡化根據《公務人員（管理）命令》第12條，為公眾利益着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，包括刪減多次及非必要的提交申述書程序；規定工作表現持續欠佳人員，須在指明的期間內改善工作表現至可接受水平的「觀察期」只能於特定情況下延長一次等。政府目標在本年內向全體公務員公布執行新程序及內容。

重點內容：

‧簡化機制，使機制下的程序更明確及清晰，讓部門、職系首長、管理人員及全體公務員，清楚了解政府處理工作表現持續欠佳人員的程序，並在維持公正的原則、恰當的程序和保障有關人員的合理權利下，增加機制的效率；

‧刪減多次及非必要的提交申述書程序。現行機制有多達四次機會提交申述書。精簡流程後，相關人員會在兩個主要步驟被邀請提交申述書（1）決策局／部門向人員發出「擬令退休通知書」，告知該人員當局有意按《公務人員（管理）命令》第12條向他採取行動時（即在公務員事務局審閱個案和徵詢公務員敍用委員會意見前）以及；（2）在徵詢公務員敍用委員會的意見後，公務員事務局準備把個案提交批核當局作出最後決定前。

‧規定工作表現持續欠佳人員須在指明的期間內改善工作表現至可接受水平的「觀察期」只能於特定情況下延長一次，此舉可減少管理層因猶豫不決而拖延作出決定；

‧取消部門／職系首長在「觀察期」完結後把工作表現持續欠佳人員的個案提交公務員事務局前，須先在部門內設立「獨立委員會」並尋求其意見的要求。

‧如在《公務人員（管理）命令》第12條行動下因表現持續欠佳而須召寫「特別評核報告」和「觀察期評核報告」的人員最近的周年考績報告建議給予該人員發放增薪點，現行機制只要求管方對此建議進行檢視。由於公務員必須在接受評核期間工作表現令人滿意，簡化後的機制因此規定必須暫停／延期向該等人員發放增薪點。