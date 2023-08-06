【越南旅遊】快閃胡志明市坐船暢遊湄公河　入住5星級酒店享受法式假期

▲ 快閃胡志明市坐船暢遊湄公河，入住5星級酒店享受法式假期。

東南亞一向是港人喜愛的旅遊目的地，除了較熱門的泰國、馬來西亞，越南亦是度假的好選擇。有「東方巴黎」之稱的胡志明市，過去曾被法國統治，至今仍保留著浪漫的法國氣息，同時亦融合了傳統越南風情。今個夏天，不妨飛一趟胡志明市，感受這個城市的獨有魅力。

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湄公河一日遊

湄公河是東南亞最長的河流，全長4350公里，一共流經6個國家，並於越南流入南海。來到胡志明市，當然要一探湄公河的風光。

遊客可選擇參加導賞團，從胡志明市出發，車程約1個多小時，首站坐船前往泰山島，參觀養蜂場、椰子糖製作工坊，一邊欣賞傳統音樂表演，一邊品嚐熱帶水果，島上亦有不少售賣特色手信的攤檔。最後，少不了乘坐傳統美托手搖船，穿梭茂密的熱帶叢林，沿途欣賞湄公河風光，一睹水上人家文化。

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百年地標中央郵局

感受過傳統漁村風土人情，回到胡志明市街頭，不難感受到越法交融的文化特色。擁有過百年歷史的西貢中央郵局（Saigon Central Post Office），是法國殖民時期的第一座郵政局，早於19世紀末由法國建成，搶眼的黃色外牆和法式建築風格，讓其成為遊客必去的打卡點。

走進郵局內部，極具古典風情的拱頂天花映入眼簾，大廳盡頭正中掛著「越南國父」胡志明的畫像，兩則設有紀念品店及提款機，若打算到此一遊，可挑選幾張明信片寄回香港。

地址：02 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

文青必到書店街

參觀完中央郵局，可一路走到充滿文藝氣息的書街（Book Street）。有別於喧囂的鬧市，這裡被綠蔭包圍，有各式各樣的書店、咖啡店，時間許可的話，不妨放慢腳步，拍照打卡之餘，同時細味悠閑時光。

地址：Đường Nguyễn Văn Bình, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

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濱城市場掃貨買手信

想買特色地道手信，首選位於市中心的濱城市場（Ben Thanh Market），這個大型室內市集分為東、南、西、北四個入口，有超過1600個攤位，由生鮮蔬果、零食、堅果、咖啡、乾貨、服飾到工藝品應有盡有，亦設有熟食區，可品嚐正宗越南美食。到了晚上，市場周邊的街道更會搖身一變成為夜市，相當熱鬧。

胡志明市物價便宜，不過購物時，記得「貨比三家」，看中心儀的商品時亦不妨嘗試講價。另外濱城市場內的通道較狹窄，人潮擁擠，大買特買的同時，也要看顧好財物。

地址：Ben Thanh, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

▲ 濱城市場。（沈佩珊攝）

▲ 市場有超過1600個攤位。（沈佩珊攝）

入住5星級酒店

Sofitel Saigon Plaza（西貢廣場索菲特酒店）屬法國雅高酒店集團（Accor Hotels）旗下，座落胡志明市中心地段，鄰近紅教堂、中央郵局等景點。酒店配套設施齊全，包括露天泳池、酒吧、健身中心等，亦設有兩間餐廳，供應法式、越式美食。

酒店提供275間客房及11間套房，其中高級客房（Superior Room）面積30平方米，裝修以紫色、白色為主調，設有一張特大床或兩張單人床，配備浴缸，使法國品牌Balmain沐浴用品，亦提供Nespresso咖啡機，每晚房價約$1000起。（價格以官網為準）

地址：17 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

網址：https://sofitel-saigon-plaza.com

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越南自由行貼士

簽證：持香港特區護照前往越南，需辦理電子簽證E-visa，費用為25美金，需時約3個工作天，獲批後需下載並列印電子簽證【申請網站按此】

貨幣：1越南盾約兌0.00033港元，可先在香港兌換美金，抵達當地後再兌換越南盾

機票：大灣區航空每星期提供2班航次直飛胡志明市，來回機票連稅1300元起（價格以官網為準）

鳴謝：大灣區航空、Sofitel Saigon Plaza

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記者：沈佩珊