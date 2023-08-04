【工作機會】機場職業博覽會今起舉行　逾50公司提供超過6,500個職位

▲ （湯致遠攝）

「香港國際機場職業博覽會2023」今起（4日）至6日在會展舉行，有逾50間公司提供逾6,500個職位，包括機艙服務、飛機維修、航空貨運、機場服務等。機場管理局行政總裁林天福致詞時表示，機場客運量已恢復至疫情前的60%，年底料可恢復至8成，而機場第三條跑道全面運作後，機場客運處理能力會再提升50%，指機場又再繁忙起來，人力資源至關重要，需要大量本地人才加入機場團隊，將積極招聘。

香港快運人力資源總監蘇頴雯表示，公司全年希望招聘500個機師及機組人員，冀招攬對航空業及香港快運有熱誠之人，是次博覽會會向公眾提供涉及13個工種的資訊，希望可以接觸300個有興趣者。她又稱，對當局輸入外勞計劃持開放態度，指公司一直有在泰國、韓國等地招聘空中服務員，未來也將在大灣區招聘，從不同途徑吸納人手。

香港航空人力資源總監黃諫珍則指，目前有100個職位空缺，主要為機艙服務員，冀透過博覽會協助補充，提到公司除邀請疫情間離職的同事重新加入，年初也已將員工的基本工資及飛行時數分別加8%及10%，以此為搶人才策略，現時新入職機艙服務員一般每月飛行時數可達70小時，薪金約為1.8萬至1.9萬。她又指，公司運力已恢復至疫情前的75%，料明年頭可以全面復甦

為不同航空公司提供地勤服務的新翔香港就指，目前公司有約200至300個職位空缺，會透過不同計畫增聘人手，包括當局的輸入外勞計劃，提到已就客戶服務、停機坪服務及航務操控三個工種申請合共輸入200至300外勞，實際數量會視乎本地招聘情況而有增減。她補充，今年就該三個工種的本地招聘只收到雙位數的申請，惟航班量不斷上升，跟不上需求，若聘請外勞實際亦能減輕本地員工的工作，將首選有相關工作經驗及語言能力較佳的外勞。

不少剛畢業學生今午到博覽會了解各工種的薪酬狀況，22歲的徐先生之前也修讀與航空相關的課程，希望能夠成為香港航空或國泰的機艙服務員，指現時疫情結束航空業很缺人，對行業前景有信心，期望薪金可達1.5萬至2.5萬。

22歲、住彩虹的Ray就指，知道航空業很缺人，故前來了解有沒有薪酬較高的工種，其理想薪金為1.8萬，但發現地勤及客戶服務等職位一般除入職只有約1.6萬，認為機場很遠，此薪酬並不吸引，在市區找文員工作或更理想。

剛畢業1年的邵先生目前正在便利店兼職，月入約9000元，他希望應徵機場保安，指已考獲保安牌照，而機場保安薪金可達1.7萬，較其期望的1.4萬高，故希望能加入及累計經驗。

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記者：黃小冰