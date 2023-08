【mRNA】盼大眾以最低門檻價錢接種疫苗 mRNA創始人訪港：技術可再次應用於流行病

▲ (陳展棋攝)

由選擇開展mRNA(信使核糖核酸)技術研究,直至2020年新冠疫情於中國內地爆發,由其研發技術製造的mRNA新冠疫苗面世,足足橫跨30年。來自匈牙利一個平凡家庭的Katalin Karikó,上周於中文大學接受榮譽理學博士學位。

Karikó直言,30年前開始研發mRNA技術時,起初認為RNA生成蛋白質,可以快速修復傷口,沒有想像過技術可以取得這般成功。研究技術非一帆風順,曾一度不被看好沒法取得研究經費,更曾被大學降職,直至遇上拍檔韋斯曼並答應一同合作,才漸見成果。Karikó指,感謝那些試圖讓我的生活變得悲慘的人,因為他們讓我變得更堅強。

And, you know, that's why when I get an award, I say thanks to the people who try to make my life miserable because they made me stronger, fights here and resilient. -Katalin Karikó

曾歷經屍體堆於公園帳篷及卡車 看到人們排隊接種疫苗感動而泣

mRNA不是突然冒起的技術,莫德納及BioNTech2013年起已採納,用於研發流感等各種形式的疫苗。Karikó指,直至武漢爆發新冠病毒時,仍沒有想過可以應用mRNA製作疫苗,是上司告訴他這種病毒沒有病徵,並具傳染性,才與團隊萌生起這個念頭。

她指,疫情期間曾於美國的公園看過屍體堆於公園帳篷卡車,認為mRNA疫苗的優勢是可以快速生成產品,沒有其他方法可以及得上mRNA疫苗的研發速度。她憶述,疫苗於2020年1月已可以看到疫苗的序列訊息,直至3月中莫德納已為首個志願者注射疫苗。當於2020年12月18日,於賓夕法尼亞大學看到人們排隊等待接種疫苗,「自己震驚了,我幾乎哭了,或者也許是哭了。」

they were lining up already the medical staff to get the vaccine. Yes, I choked. I almost cried or maybe cried. -Katalin Karikó

疫苗刺激免疫反應有副作用乃正常 未來以減少劑量為目標

mRNA技術雖有其優點,不過有研究証實年青人患上心肌炎的風險較大。Karikó表示,疫苗有佐劑,並會加劇炎症,因為這就是激活免疫系統的原因,「沒有它,你就不會有疫苗」。部分人可能因而產生不利影響,是正常的現象。從未發生過許多人在同一時間獲得相同的藥物,因此副作用引起關注。

疫苗於疫情初期很快獲美國食品及藥品監管局批准緊急許可。Karikó指,兩間藥廠於疫情前已經對mRNA 進行了人體試驗,RNA的成份於人們身體中存在,人體會作出降解及處理。

她指,當時的情況無可能再花多年時間以驗證安全,必須迅速採取行動,以對人們作出保護。她指,當疫苗劑量較低,產生副作用的機會較少,未來減低副作用的方向在於令RNA會產生更多的蛋白質,從而降低劑量。

盼每個人以最低門檻價錢可獲疫苗

疫苗雖然取得巨大成功,但不少國家人民要負擔起接種費用不是易事。她指,希望每個人只要需要支付最低要求的金錢,就可以使用疫苗,而賺到的錢回到了疫苗研究上。她指,相信像世界衛生組織正在盡力而為,幫助各國降低疫苗的成本。

Karikó指,工作了很多年工資就像技術員一樣,不過仍然願意做這些研究。她指,與拍檔甚至不希望獲得專利許可,因為希望每個人都可以使用。但事實是,被告知,如果沒有專利,沒有人會開發任何產品。

▲ (陳展棋攝)

未知疾病出現時 mRNA技術可再次應用

Karikó指,mRNA疫苗的好處是,當轉變技術的模組,就可以生成出新疫苗。當日後有未知流行病出現,mRNA技術可以快速識別病原體,從倖存下來的人身上血液樣本,識別該人產生的針對病毒某些部分的抗體。然後生成 mRNA,並直接幫助病人。

最先採用技術研發疫苗的藥廠之一預計於2030年能夠研發mRNA癌症及心血管病的疫苗,被問到對這個目標可否樂觀。Karikó指,難以知道何時可以真正實現這個目標,當中有突變的癌症等等,可能令問題無法完全得到解決。她指,不少新的臨床試驗正在進行,認為年輕人可以創造無窮可能性,並解決問題。

This is the beginning of many things. And this is, you know, you inspire the imagination of the young one. They are just maybe in elementary school and they will solve these problems. -Katalin Karikó

記者:陳展棋