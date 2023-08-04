【人身保護令】文子星高院申人身保護令　法官押後兩周內頒布判決

▲ 懷疑涉及恐怖主義的印度裔男子文子星。

印度政府早前申請將懷疑涉及恐怖主義的印度裔男子文子星（Ramanjit, Singh）引渡回國，裁判官早前先後裁定文子星所涉的非法管有槍械及欺詐等罪表證成立，以印度政府方草擬的移交罪名，批出拘押令。文子星今（4日）於高等法院申請人身保護令，指香港法院沒有司法管轄權修改控罪，故不應將文子星移交至印度政府，否則他只會受到酷刑對待；答辯方則指是次上訴並涉及的證據未有改變。法官高浩文押後兩周內頒布判決。

申請人為Ramanjit, Singh（文子星）；答辯人為香港懲教處及印度政府。

申請一方今陳詞指，認為原審裁判官錯誤裁定案件表證成立，故是次主要爭拗當時的裁決。申請方又指，案件涉及新證據，關乎文子星的3名囚友供詞，當中提及他們於印度扣押時遭當地警員威嚇，以及被挾逼簽署文件，申請方要求法庭處理是次申請時考慮新證據。

申請方又指，文子星因參與卡利斯坦（Khalistan）運動而遭印度政府針對，印度政府或因此而引渡他回國。申請方又指，文子星過往於印度被捕後受到虐待，早前亦有醫生於荔枝角收押所探訪文子星時，亦發現他的腳部留下在印度時被虐的傷痕，惟早前在裁決時未被考慮。

申請方又指，文子星涉及逾20項控罪，香港法院沒有司法管轄權去修改控罪，故不應將他移交至印度政府，否則他只會受到酷刑對待。

答辯方陳詞指，是次上訴並涉及的證據未有改變，文子星會否受到酷刑虐待的僅局限於酷刑聲請，裁判法院已按《逃犯條例》拒絕接納這些證據。答辯方又引述英國報告指，印度政府雖然會歧視特定宗教信仰，但教眾被政治迫害及受到實際傷害的風險不高。

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記者：梁錦麟