【工展會購物節】抽獎贏4.5萬元雙人來回機票　順道朝聖姜濤演唱會應援區

▲ (廠商會提供)

第三屆工展會購物節今（4日）起至7日在亞洲國際博覽館舉行，購物節共有近330個攤位並劃分為6大主題展區，場內所有產品均設折扣優惠，部分產品更低於「1蚊」及1折發售，如東香醉靚米、東香醉地道米粉、東香醉糯粟米、Zooty手袋掛飾及大排檔港式樽裝飲品就只需一元；而In-Way Italy I 背包、Bioclear 廚具酵素清潔劑、MOSPRO 蚊專家驅蚊蟲噴霧等的推廣價也低至一折，優惠商品數量有限，售完即止。

另外，今屆展會設「為食．玩天地」主題區，入場人士可以一邊「掃街」、一邊參與各種免費攤位遊戲，大會每日更準備了1,000份免費雪糕送給工展會APP的會員和入場人士，同樣先到先得。

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此外，參觀人士亦可免費獲贈「工展購物 Fun Fun 賞」抽獎券，只需填妥列抽獎券上的個人資料，並把抽獎券投入「工展日日 Fun Fun 賞」及「購物狂歡終極賞」抽獎箱內，即可參加抽獎。「工展日日Fun Fun賞」頭獎可獲價值3,980元的Hyundai 納米離子過濾器，二獎可獲價值2,498元的意大利媽媽32厘米鑊；至於「購物狂歡終極賞」頭獎則可獲價值4.5萬元的長榮航空雙人香港至美/加/歐指定航點來回經濟艙機票，二獎及三獎就分別為價值港幣1.2萬元的好棧盒裝珍品花旗泡參及價值港幣5,680元的Saveur Selects三層鋼鍋具套裝。

購物節入場費為10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場，大會也提供4條免費穿梭巴士路線，於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至亞洲國際博覽館；另在機場快綫香港站、九龍站或博覽館站內之指定櫃台也可用八達通，以港幣60元換購即日來回博覽館站的車票；而即日來回青衣站及博覽館站的特惠車票則為港幣47元。市民亦可免費乘搭東涌特快巴士X1，由東涌巴士總站（港鐵東涌站B出口）直達亞洲國際博覽館（由大會贊助車票並將代為轉交予巴士公司） 。

順道參觀姜濤演唱會應援區

另外，人氣歌手姜濤於 8 月 2 至 5 日在亞博館舉行個人演唱會「KEUNG TO：“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023」。訪客參加購物節，可順道參觀用作「粉絲應援區」的 2 號展館，近 1 萬平方米的空間佈滿各式偶像展板及 擺設等，最適合打卡拍照及感受熾熱氣氛。而免費登記成為 AsiaWorld-Club 會員，更可於應援區換領精美演唱會主題 飛套。

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記者：TOPick港聞組