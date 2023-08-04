【維港嘉年華】本周末壓軸2晚表演　把握機會睇「HK」煙火特效

▲ 「幻彩詠香江」水上煙火特效，周末晚上8時正出現的「HK」字樣。（旅發局圖片）

旅發局主辦的「樂聚維港嘉年華」，本周六及周日（5日及6日）是壓軸最後2晚。除了緊張刺激的極限運動表演、奇幻有趣的街頭表演、水上音樂會，還有令不少人都話有驚喜的「幻彩詠香江」水上煙火特效，若想欣賞到「HK」字樣的燈火，就要把握這2晚最後機會。

連日來吸引越來越多市民及旅客提早到灣仔海濱「霸定靚位」，從港鐵會展站A2出口出來，順著維港嘉年華的指示牌一路前行就能到達海濱長廊，可近距離觀賞及拍攝近在眼前到的燦爛煙火。

旅發局又教路，近距離拍攝「幻彩詠香江」水上煙火特效，完美捕捉晚上8時正出現的「HK」字樣的貼士：

1. 晚上7時59分就要準備好相機，捕捉踏正晚上8時第一秒即出現的「HK」字樣；

2. 使用小光圈，當光圈越大，其他煙火的線條越粗，令「HK」兩字不夠明顯；而光圈越小，煙火的線條越細；

3. 避免曝光時間過長，否則可能導致畫面過亮、濃煙過多、煙火密度太高而失去美感。

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來到最後4場的維港水上音樂會，以「電音狂熱」為主題，旅發局邀請了一班亞洲頂尖 DJ 音樂人及歌手，炮製「電音」Party。除了雲集本地、泰國及南韓的DJ，更有本地人氣歌手Tyson Yoshi 演出。

嘉年華特設草地休憩區直播音樂會表演，市民亦可到「盛夏飲品小食」區，享用夏日飲品小食，感受嘉年華的熱鬧氣氛。

同場另有讓人熱血沸騰的極限運動表演，X-game極限運動由晚上6時半開始，滑板、BMX 單車及街舞團輪流登場。今個星期表演單位包括：國家隊滑板選手陳燁、「香港滑板界一哥」陸俊彥、李嘉龍及于朗。多名香港亞運代表；曾參加多項大賽的 BMX 單車代表；全港首個少兒街舞團Funky Heroes。

而最後一周的街頭表演，有來自悉尼和墨爾本的海鷗群，他們不時擺出趣怪姿勢，默默注視正在進食的遊客，準備隨時「偷襲」開玩笑；又有高蹺藝人穿上由300顆 LED 燈製成的服裝，以小丑造型與遊人互動；國際級雜技藝人 Andy Comics 將表演馬戲，更演出融入雜耍、魔術、花式單輪車等特技，更有機械人 Freddie 現場對答。

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責任編輯：吳雋妍