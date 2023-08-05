【翹英結業】多間教育中心揭違規亂收費　2折招徠推銷1年學費教局跟進

翹英教育上周六（7月29日）全綫結業造成數百名家長損失金額至今累計約300萬元，本報接獲投訴及巡查揭發，坊間更多不同類型教育中心收費違規亂象，以優惠價招徠，一次過收取多於1個月學費，其中一間大型連鎖英語教育中心，以低至2折推銷1年課程，該中心事後辯稱是基於學員原因而「延長」原本1個月的課程；亦有中心坦承以課程設計為由，一次過收取3個月學費，並會考慮修改收費模式。

有翹英家長對坊間收費模式不一感到無所適從，憂日後再淪為苦主；教育局稱正調查涉事中心，如發現違規會嚴肅跟進。

海關至昨晚6時接獲367宗涉及翹英教育相關舉報，涉款約292萬元，是《商品說明條例》成立以來補習社涉不良營商手法最大宗案件。事件揭發坊間補習社涉違例預繳多於1個月學費似乎相當普遍。

翻查《教育規例》，除非獲教育局常秘書面准許，包括提供補習班、語文及電腦等教育課程的「非正規私校」，須就課程費用總額按月平均計算及每月收費。本報接獲投訴後巡查發現，坊間部分教育中心疑跟翹英一樣未有按月收費。

多間違規無按月收費

記者日前以顧客身份向多間中心查詢，其中1間大型連鎖英語教育中心銅鑼灣分校職員向記者推銷1年英語課程，須一次過支付約1.1萬元學費，並建議用信用卡分期付款變成「逐月付款」，職員曾解釋課程設學習目標，跟坊間補習社操卷不同；經記者多番追問收費方式，職員在課程簡介寫上高達5,800元的單月課程價格。若以其推銷的1.1萬元一年學費，每月學費約1,000元，變相按月低於2折優惠。

其後1名經理級職員改稱，1.1萬元學費屬「1個月課程」，「不過我們（額外）提供學習支援部分」。本報事後以記者身份向該中心查詢，獲書面回覆，稱其課程收費「基於90小時學習時間的1個月課程設計收費」，並因應學員原因和能力「延長」網課及實體輔導，並無正面回應是否走灰色地帶。

中心促分期付款 變「逐月付款」

同樣已註冊、黃埔一間為幼小學生提供中文讀寫訓練的教育中心，以85折推銷長達10.5個月課程，並贈送超市禮券及其他學費回贈，職員稱不會強制家長報讀長期課程。另1間設有約30分校的連鎖數學教室，要求家長一次過支付8至12堂學費，包括最長要花約3個月才完成12堂奧數班；該中心陳姓課程主管解釋奧數課程設計難以在1個月內完成，但會考慮為每周1堂的學生調整學費。

辯稱課程設計 須付3個月學費

已花了7,000多元為2名子女報讀翹英暑期班的家長陳太（化名）表示，曾為子女報讀上述其中1間教育中心，連同其他語文班，普遍一次過收2、3個月學費，涉及多達5,000元，「事前不覺有問題，一個教育機構不會倒閉」，現感到形同健身中心課程般缺乏保障，認為當局監管不足。

教育局覆稱，就上述提供非正規課程的連鎖補習社未有按《教育規例》收取學費，教育局正作出調查，若發現有學校違反《教育規例》，局方會嚴肅跟進，並再次提醒市民報讀私校課程時，應按月繳交學費，及應保留費用收據，作為退款依據；若市民發現有學校涉嫌違反有關規定，應向教育局提供資料以作跟進。

然而局方在本報兩度查詢也無說明收取多於一個月學費的具體罰則，有業界聽聞違規或招至釘牌，但指相關規定不公，應作檢討。

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記者：馮琪雅