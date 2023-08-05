【翹英結業】補習社業界指註冊成本高　多收1個月學費非不道德

▲ 補習社業界指註冊成本高昂及須「過五關斬六將」，倡教育局檢視。（林宇翔攝）

翹英結業觸發社會罕有連日關注補習社相關規例，除了翹英涉及「無牌經營」何文田分校外，業界指出，包括要求按月收費在內的補習社規例，已長達20年無修訂，質疑現行收費要求不公，註冊成本高昂及須「過五關斬六將」，倡教育局檢視。

教育中心商會主席任偉豪表示，據他所知，坊間補習社違規收多於1個月學費的情況並非普遍，但相信其他正收取大筆學費、不受規管的跳舞班及畫班等興趣班，對於難以分辨何為非正規私校的家長而言難度及要求過高，並指美容及健身中心等行業亦正收取一大筆學費或套票費用，認為補習社收取多過1個月學費行徑並非「不道德」。

任續指，補習社跟幼稚園業界一樣同受移民潮影響收生，舉例如若能夠獲准一次收取1季學費，將有助提高補習社或幼稚園穩定性，將學費用於裝修補習社等，並提供學費優惠，最終受惠都是學生及家長。

至於社會關注翹英何文田分校無註冊，任估計涉及牌照轉名費用高昂，因補習社設有不可高於30米、即約8至10樓的高度限制，以及要通過消防、屋宇署、地政總署及衞生條例等，再考慮課程及學生人數等，最終才能獲得學校註冊，連同開業前約半年白交租，小型補習社保守估計要花約30多萬元，認為當局在牌照及收費要求過緊，建議當局長遠放寬至不設收費年期限制，但認同業界要持守現行規例。

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記者：馮琪雅

