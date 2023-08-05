【翹英結業】疫下補習社倒閉潮　海關指無接翹英同類不當收款舉報

▲ 海關疫下補習社倒閉潮，並無出現類似翹英教育結業後無退回預繳學費的案例。（資料圖片）

過去3年疫下補習社倒閉潮期間，海關指並無出現類似翹英教育倒閉後無退回預繳學費的案例，業界認為翹英事件是有人「有心裝無心」。

但議員指相關規例已說明要逐月收費，倡當局徹查修正，訂明相關罰則堵塞漏洞，並倡設補習導師投訴熱綫預防同類事件。

翻查資料，海關截至2017年曾成功檢控1間銷售中小學生興趣班及入學面試課程的私人學習中心，惟該中心收取有關預繳學費後突然結業，沒有向消費者提供課程，亦沒有向學員退款，與翹英情況類近，最終該中心被控在經營過程中不當地接受付款，罪名成立，被判罰款4.8萬元，並須賠償合共21,994元予受影響家長。

海關回覆本報至，2020年至今年6月，海關並無接獲補習社或教育中心涉及違反「不當地接受付款」的舉報，另開立6宗涉及教育服務的其他調查個案。

教育中心商會主席任偉豪形容，翹英倒閉前突然收大筆學費，但相信絕大部分經營補習社的人士都是「有愛心、善良的人」，近年補習社結業時有發生，但強調業界普遍有做好退款予家長的程序，若當局要加強監管，亦應向業界增加相應財政支援。

教育界立法會議員朱國強則表示，教育局條例列明註冊學校要逐月收費，認同業界可提出討論，讓局方決定是否修改，但據他所知不少補習社正收緊2個月或整個暑假學費，促局方徹查及要求修正，或發出警告，若考慮放寬亦要「有個交代」。

朱國強亦指，翹英事件有迹可尋，倡政府部門多溝通，設立導師投訴熱綫，若察覺有拖糧問題便派員調查。

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記者：馮琪雅

