Mark Margolis病逝終年83歲　《絕命毒師》劇組：永遠想念他

▲ 美國男演員馬克馬戈利斯病逝，終年83歲。

曾參演人氣劇《絕命毒師》（Breaking Bad）和其前傳《絕命律師》（Better Call Saul）美國男演員馬克馬戈利斯（Mark Margolis）病逝，終年83歲。

馬克馬戈利斯兒子摩根馬戈利斯證實父親死訊，指父親患病不久後便在在紐約西奈山醫院離世。

馬克馬戈利斯在《絕命毒師》演「叮叮叔」Hector Salamanca，演出精湛，劇組發文：「我們與數百萬名觀眾一同哀悼傑出演員馬克馬戈利斯的離世，他以眼神、鈴聲和極少的台詞，就讓Hector Salamanca成了影視史上最令人難忘的角色，我們將永遠想念他。」

此外，Bryan Cranston、Bob Odenkirk及《絕命律師》主創Peter Gould分別在社交平台發文悼念。

最佳綠葉演技出眾

其實除《絕命毒師》外，早在1983年經典黑幫電影《疤面煞星》（Scarface）內，他飾演影子人Alberto已十分搶鏡，與影帝阿爾伯仙奴（Alfredo James Pacino）有精彩對手戲。

他其餘參與演出的出色之作還包括電影《黑天鵝》（Black Swan）、《迷上癮》（Requiem for a Dream）、《真愛永恒》（The Fountain）、《拼命戰羊》（The Wrestler），以及電視劇劇集《監獄風雲》（OZ）等。

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