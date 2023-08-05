【生死教育】丟失亡妹生前最愛毛公仔感自責 港男重酬徵繪圖高手重製公仔

▲ 港男希望透過3D繪圖，將丟失的毛公仔重新製作。

逝者遺物對親人是思念的寄託，本港一名男子近日在「連登討論區」重酬徵2D或3D繪圖高手，希望能根據他的口述將離世妹妹的11隻毛公仔重新繪畫重製，事件背後全部是哥哥對妹妹的愛。港男的妹妹已離世10年，他在妹妹生前曾答應過會好好照顧毛公仔，豈料媽媽收拾房間事大意丟棄了其中11隻，他為此感到自責更出現抑鬱症狀，希望能重製毛公仔彌補遺憾。

該名男網民在「連登討論區」發帖講述自己對離世10年妹妹的思念，他指妹妹生非常喜歡30隻毛公仔，她不但會為公仔改名，與公仔說話聊天，甚至會抱住公仔做功課，他也曾答應過妹妹，即使家中火燭也會帶走毛公仔，因此妹妹離世後，他每次見到公仔都會想起兄妹二人快樂的時光。

妹妹離世後，港男將公仔放在床邊，但媽媽卻不理解他的心意，經常勸說他將毛公仔丟棄。港男坦言為了不想因為毛公仔與媽媽爭執，他於是用膠袋將毛公仔裝起並放入衣櫃。豈料當他上月收拾衣櫃時，發現其中11隻毛公仔不翼而飛，懷疑是媽媽在沒有仔細查看的情況下，將毛公仔當舊衣物丟棄。

毛公仔被丟棄後，港男自責沒有遵守對妹妹生前的承諾，加上早前遺失了手機，更失去了所有毛公仔的照片，他更感自責，最近甚至出現抑鬱症狀，

近兩個星期放大假，我乜都做唔到，每日都好抑鬱、自責，由一瞓醒就覺得好難過，直至瞓覺，妹妹生前嘅片段亦一直浮現出嚟。

重酬徵繪圖高手

直至近日，他在舊相簿發現其中兩張攝於1997年的相片拍到遺失的部分公仔，包括啡色小熊及青色大象公仔，他打算找廠家重新製作，雖然大部分公司要求最少訂500隻，但他認為用錢可以解決的問題不是問題，只希望自己將來老去望住公仔可以想起妹妹。

至於沒有照片的公仔，他在網上出價2,000元聘請2D或3D繪圖高手，希望對方能根據他口述繪畫出公仔，讓他可以重新將丟失的毛公仔「復活」。

港男的故事感動了不少網民，希望他能夠找到繪圖高手整公仔，但也有網民勸說他走出妹妹離世的愧疚，將思念放在心中，重新過新生活。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳