【抽水王】林作否認消費麥明詩　稱過往曾有女友派帽導致分手

▲ 林作否認消費麥明詩！

林作曾與「十優港姐」麥明詩（Louisa）拍拖，並於2016年分手。二人的名字到今仍不時同時被提上，又或被重提他們昔日戀情。

日前，林作與現任女友裕美一同接受媒體訪問，林作提到自己並不是消費Louisa，更大呻昔日感情上的慘況。

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林作不接受女友「出軌」

林作被問到如果女友裕美出軌，他斬釘截鐵稱：「一定會飛」，又直言自己這麼多年的很多段關係也因對方「出軌」而結束。

他指女朋友「出軌」的話，只會責怪自己「唔得閒，更稱分手後也不會與前度做朋友。

當被問到麥明詩是否「出軌」，他竟不直接否認以保前度清白，只回應：「個別事件，本人就唔會評論太多。」

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林作否認「消費」麥明詩

另外，林作向來被指「消費」前度麥明詩，他對此卻表示絕不同意：「通常都係記者朋友，Keep住攞我嚟消費佢。」

裕美同樣表示不同意，稱林作其實從來也不想提及麥明詩。

同時，林作強調對任何前度也是「不交朋友、不作評論」，皆因這是對雙方最好的。

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