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【公屋政策】離婚4年公屋分戶1間變2間 港男分享經驗卻被疑呃公屋

親子 12:07 2023/08/05

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港男分享離婚後公屋分戶的經驗。

公屋輪候時間未減，坊間更有言論指得公屋得天下。本港一名男子日前在網上發文，指自己4年前與妻子申請離婚，再向房屋署申請公屋分戶，日前通過審查「上樓」，成功「1間變2間」。不過，港男分享經驗卻惹來網民質疑，甚至有網民懷疑他假離婚呃公屋。

該名男子8月3日在Fb群組「香港公營房屋討論區(FB版)」中以匿名發帖，表示自己原本一家四口居於公屋，但夫婦二人在2019年申請離婚，去年4月離婚，兩名子女則由夫婦各自撫養一個。他指，由於其中一個孩子有特殊學習需要，事主在今年2至3月獲房屋署審批後符合「上樓」資格，獲批與SEN孩子調遷至同邨另外一個單位。

港男分享自己離婚分戶的經驗，卻惹來網民質疑是假離婚，善用房屋署的程序將公屋分拆，一間變兩間。究竟公屋戶離婚，公屋可以如何處理呢？

公屋夫婦離婚後如何分配？

鑑於離婚問題複雜，房屋署（房署）會視乎個別情況，依據常理，以靈活方法處理該等個案。一般來說，房署在住戶分居期間，不會主動要求任何一方遷出，因為這只會對陷入婚姻危機中的家庭造成壓力，並排除他們和好的機會。

不過，當離婚訴訟完結後，承租人及／或其前配偶應與所屬屋邨辦事處聯絡。房署職員會透過面談向離婚人士講解有關的租約事務管理政策，其中在涉及額外公屋資源的離婚個案的情況下，倘離婚夫婦均各自獲判一名或以上子女的管養權，或雙方均獲戶籍內一名或以上認可住客（如成年子女、父母、姻親等）選擇與其同住，則在離婚雙方（各自申報）均符合下列條件的情況下，房署會考慮為雙方編配各自的公屋單位：

1「全面經濟狀況審查」，即：家庭（即倘申請獲得批准後，將會一同居住的家庭組合）入息及資產均不超逾
申請公屋入息及資產限額；及

2「住宅物業權審查」，即：所有家庭成員在香港均無擁有任何住宅物業。他們亦可選擇以綠表資格（有效期一年）申請透過各項資助自置居所計劃置業，以代替接受公屋編配。在獲配各自的公屋單位後，不論他們在公屋居住的年期長短，雙方均須每兩年按「富戶政策」申報家庭入息及資產一次，包括是否在香港擁有住宅物業，以便釐定繼續租住公屋資格及應繳的租金水平。

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責任編輯︰王明芳

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