【男神封盤】28歲羽生結弦宣布結婚　滑冰王子：未來也請多多關照

日本花樣滑冰選手羽生結弦，在香港時間昨天（8月4日）晚上約10時，透過官方Twitter帳號官方（現名X）宣布結婚。

現年28歲的「日本滑冰王子」羽生結弦在社交網站發表題為「致所有一直支持我的人」表示「謝謝你一直以來的支持。這次，我羽生結弦入籍（即結婚登記）了。」內容如下：

支持我的各位 謝謝你一直支持我 這次，我，羽生結弦，要入籍了（登記結婚）了 在過去的 24 年裡，我一直與滑冰共同成長。 特別是在這幾年裡，受到新冠病毒、自然災害和世界局勢等因素的影響，在瞬息萬變的世界中，一邊感受著很多東西，一邊面對滑冰，關於自己和世界，不斷地思考著各種各樣的事情。無論是轉向職業選手的現在，還是作為競技選手的過去，作為一個人還不成熟的我，都從大家的支持和期待以及視線中得到了無法估量的力量。真的非常感謝。 今天，我將全身心投入「羽生結弦」的滑冰之中，努力不懈，不斷進化， 並將生命奉獻給滑冰。 未來，我會一步一步地累積，每一刻都全力以赴， 為了能夠展現最好的滑冰技巧。 在未來的人生中，我將繼續和大家一起， 全力以赴，堅定地生活。 並且，對於曾經支持我的人們， 以及將繼續支持我的人們， 我將永遠心存感激， 繼續滑下去， 將您們所有的愛轉化為最好的表現。 未來也請多多關照。 2023年8月4日

不公開太太身份

但因為他沒公開太太的身份，由此網民熱烈的討論究竟是誰把男神「私有化」，由此令「#羽生结弦宣布結婚#」一度登上微博熱搜榜首位外，「#羽生结弦老婆#」亦進佔熱搜榜頭五位。

而羽生結弦以前曾在訪問中表示，希望可以在25、26歲結婚，直言一直想組織幸福家庭。

運動成績優異

樣貌英俊的羽生結弦一向深受女粉絲歡迎，而每次出場都有大批粉絲向溜冰場丟小熊維尼而成熱話。他曾兩度在冬季奧運獲得金牌，亦在「世界花式溜冰錦標賽」先後獲得2金3銀2銅。

他去年宣布不再參加競技比賽，同年開始羽展開個人冰演活動，暫時已舉行過6場演出，而最近一場是在本年2月於東京巨蛋舉行。

最新影片推介：吳岱融專訪