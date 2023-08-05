【兒童健康】兒童愛吃甜食易影響發育長不高　醫生警告：2個時間點進食影響最大

▲ 台灣有醫生指出兒童愛吃甜食容易影響發育，並點名2個時間點造成的影響最大。

兒童容易感到肚子餓，不少家長可能都會準備零食予孩子墊胃、緩解飢餓。但台灣就有醫生指出，精緻澱粉及含糖飲料容易造成高血糖，抑制兒童生長，甚至可能造成肥胖、減少正餐攝取量等，又點名2個時間點最危險，造成的影響最大。

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台灣兒童內分泌科醫生陳菁兒日前在其Facebook專頁上發文，表示若在空腹的時候吃甜食，糖分會馬上被吸收，導致血糖升高，抑制生長激素的分泌。此外，過多的糖分也會造成肥胖的問題，可能導致性早熟，影響兒童日後的身高，因此肚子餓的時候吃精緻糖影響最大。她又指出，對兒童而言，以下2個時間點必須避免攝取過多的精緻糖：

1. 下午茶（晚餐前的時間）

陳菁兒指，兒童放學後因為午餐已經消化完畢，又尚未到晚餐時間，特別容易因為肚子餓而選擇在路上購買手搖飲料或麵包當作點心。此舉除了會導致血糖上升、抑制生長激素，以及容易變胖之外，亦容易令兒童吃不下晚餐，無法均衡地吃蛋白質及青菜等。

2. 睡前宵夜

兒童一般在睡前已大致將晚餐消化完，胃裡沒有食物時，吃精緻澱粉或含糖飲料會更容易吸收，從而造成高血糖。更重要的是，生長激素的分泌會在晚上10點到半夜2點之間達到最高峰，如果此時吃宵夜，本該升起來的生長激素便會被高血糖壓下去，造成更大影響。

那麼，以上2個時間點是否不可以進食？陳菁兒就建議，如果在晚餐前及睡前感到飢餓，可以用牛奶、水煮蛋等蛋白質點心取代甜食，順便補充好的長高原料。

但如果真的很想吃甜食，建議可以選擇傷害性較小的時間，食用小份量，並降低頻率。例如一周可以選一個周末，在午餐後馬上吃1/3份量的精緻澱粉，因為吃飽後再攝取的精緻澱粉份量會較小，血糖上升的速度亦會比空腹慢。

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内容獲Facebook專頁「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」授權轉載。