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【香港小姐2023】陳怡名公開踩大會攝影差　不顧港姐形象與網民開火展罵戰

娛樂 12:57 2023/08/05

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陳怡名（Zora）公開不滿大會攝影差！

《2023香港小姐競選》決賽臨近，14號陳怡名（Zora）似乎相當「惹火」，事關她在香港小姐官方IG以簡體字留言「投訴」攝影師把自己拍得差，她寫道：「拍的醜成這樣謝謝了」，她更與網民掀起罵戰！

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陳怡名：拍的醜成這樣

香港小姐官方IG上載港姐到越南拍攝的花絮片，主題是「有冇俾小編撩到你先～」，小編問陳怡名：「我有個地方想去，但我唔知點樣去。」Zora就說：「講吖！」小編指自己想去的是「通往你心嘅道路。」

Zora做出心心手勢，並說：「好，Love You，Thank You！」

不過，Zora似乎相當嫌棄，並留言：「拍的醜成這樣謝謝了。」

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Zora與網民罵戰 

有網民看到Zora的留言，就回應：「因為你就係生得咁X 繁體字都未識打。」Zora見狀就轉成繁體字回覆：「睜大你對眼 話俾大家知 邊個最好睇呀」

有另一位網民就問：「有冇諗過你唔落filter就係咁嘅樣？」Zora就「爆粗」回擊：「有冇X過 有啲人不用filter。」

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首位回應Zora的網民再留言：「一定唔係你，求其4號個（嗰）d都靚過你好多喎 大嬸。」另外，又有網民批評Zora是EQ低的人。 

Zora與網民的對罵已被刪去。（IG截圖）

在今日早上11時翻查該則帖文時，已發現相關留言被刪去，網民追問：「Tvb Del 乜comments」、「乜官方都覺得自己啲佳麗有問題咩？」、「第一次見佳麗直接上黎（嚟）同人嗌交」 、「拍得醜都唔關小編事」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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