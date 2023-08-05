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【翹英教育】有自稱投資者向家長發復課通知　導師聲稱有家長接手

社會 12:08 2023/08/05

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有疑似職員開啟大門，並有家長路過向該人理論。

一名自稱翹英投資者近日在「翹英苦主」WhatsApp 群組發出短訊，呼籲翹英前補習導師聯絡他，私下向導師聲稱已收購翹英，並歡迎導師回原校任職，但被群組內一眾苦主質疑內容真偽。

記者連日亦曾多次追問該名「投資者」身份、與翹英教育的關係，對方一直未有回應。

直至今早該「投資者」向多名家長發出一則由翹英董事彭芷彤署名的通告，內容指翹英教育各分校即將全面復課，康怡分校稍後12時復課。

記者到康怡分校門外視察，大門仍然緊鎖。（馮漢柱攝）

（馮漢柱攝）

記者中午12時到康怡分校門外視察，發現大門仍然緊鎖，直至約12時30分，有一名黑衫男子開門，亦有家長路過與該人理論，該自稱「投資者」亦向記者發送中心門口相，疑似親身到現場，而在康怡廣場5樓課室也重開。

翹英導師徐先生指，其中一個有心的家長接手營辦翹英，希望將事件影響減至最低，而其即日亦到中心上課。被問到會否擔心繼續被拖欠薪金，他就指「無嘢好擔心㗎，都已經係最衰喇，仲有咩好再衰啊？」

有翹英家長今早（5日）接獲自稱投資者人士Whatsapp傳送復課通告。（通告截圖）

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記者：馮琪雅

 

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