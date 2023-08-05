  • 32°C
香港時間 : 2023805日 (週六) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本限定Super遊】獎門人曾志偉領隊體驗草津溫泉　余思霆鄺潔楹展現最萌身高差

娛樂 12:36 2023/08/05

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《日本限定Super遊》

由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持旅遊節目《日本限定Super遊》，在今晚（8月5日）播出一集內，獎門人曾志偉帶領Jarvis、Judy和霆霆去到被指能醫百病的草津體驗溫泉之旅。

獎門人分享草津溫泉的神奇傳聞，他說：「話說廣島爆原子彈時，有個日本人路過中咗輻射，全身爛晒冇得醫，政府送咗佢去草津，日日浸溫泉，浸足三個月結果好番，聽講佢走時99歲。」相當驚人。

【日本限定Super遊】余思霆與曾志偉日本拍節目　穿Bra Top滑雪騷身材展身手【多圖】

余思霆鄺潔楹泳裝上陣

去得連續15年獲封日本N0.1溫泉之稱的草津，當然要大浸特浸啦！霆霆和Judy率先體驗擁有300年歷史的岩戶之湯，該溫泉因從山體表面掘空而成，所以又名洞穴溫泉，這個溫泉有兩大功效，第一可調理內臟不適，第二則是可美肌，啱晒貪靚女士。

之後，獎門人帶領Jarvis、Judy和霆霆體驗當地著名的地藏之湯，因為地藏之湯的泉水約有38-48度高溫，所以浸之前有特定步驟。

先用地藏之湯的泉水淋雙腳約30次、再淋後頸，再拿着木板「湯揉」降低泉水溫度。以泳裝上陣的霆霆和Judy身材同樣Fit到漏，一高一矮更形成最萌身高差。

點擊圖片放大
+6
    • +5

    品嚐草津美食

    美食方面當然不能少，獎門人、Jarvis和Judy是集品嚐草津最出名的天婦羅店。

    該店以Omakase形式招待客人，廚師會選用當日最靚食材炮製天婦羅。

    獎門人等除品嚐該店發明的帆立貝刺身天婦羅外，還有用料十足的海膽天婦羅，每個均用成半板海膽，難怪獎門人大讚：「一個字甜，兩個字完美！」

    4人還會穿着和服體驗日式「掃街」，大歎燒豬脷、燒魚等美食。

    最新影片推介：吳岱融專訪

    TOPick柴犬追星
    【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

    撰文 : TOPick柴犬出動

    相關文章

    【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】
    19:14 2023/06/06
    【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】
    【一舞傾城】鄺潔楹新劇慘被SM　Judy住獨立屋擁3瓣生意成「哈比女強人」【多圖】
    13:07 2023/05/25
    【一舞傾城】鄺潔楹新劇慘被SM　Judy住獨立屋擁3瓣生意成「哈比女強人」【多圖】
    【日本限定Super遊】余思霆與曾志偉日本拍節目　穿Bra Top滑雪騷身材展身手【多圖】
    15:48 2023/07/22
    【日本限定Super遊】余思霆與曾志偉日本拍節目　穿Bra Top滑雪騷身材展身手【多圖】
    【華姐冠軍】情斷朱敏瀚後與四眼男遊東京斷正　余思霆曾提「結婚論」預告封盤？【多圖】
    14:41 2023/06/23
    【華姐冠軍】情斷朱敏瀚後與四眼男遊東京斷正　余思霆曾提「結婚論」預告封盤？【多圖】
    【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
    17:00 2023/03/03
    【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】

    你可能感興趣

    【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】
    19:14 2023/06/06
    【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】
    【一舞傾城】鄺潔楹新劇慘被SM　Judy住獨立屋擁3瓣生意成「哈比女強人」【多圖】
    13:07 2023/05/25
    【一舞傾城】鄺潔楹新劇慘被SM　Judy住獨立屋擁3瓣生意成「哈比女強人」【多圖】
    【日本限定Super遊】余思霆與曾志偉日本拍節目　穿Bra Top滑雪騷身材展身手【多圖】
    15:48 2023/07/22
    【日本限定Super遊】余思霆與曾志偉日本拍節目　穿Bra Top滑雪騷身材展身手【多圖】
    綜藝節目 曾志偉 周奕瑋 鄺潔楹 余思霆 TVB 日本 旅遊資訊

    最高瀏覽

    【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
    16:58 2023/08/03
    【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
    【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
    15:36 2023/08/03
    【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
    【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播
    20:04 2023/08/03
    【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播