【日本限定Super遊】獎門人曾志偉領隊體驗草津溫泉　余思霆鄺潔楹展現最萌身高差

▲ 《日本限定Super遊》

由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持旅遊節目《日本限定Super遊》，在今晚（8月5日）播出一集內，獎門人曾志偉帶領Jarvis、Judy和霆霆去到被指能醫百病的草津體驗溫泉之旅。

獎門人分享草津溫泉的神奇傳聞，他說：「話說廣島爆原子彈時，有個日本人路過中咗輻射，全身爛晒冇得醫，政府送咗佢去草津，日日浸溫泉，浸足三個月結果好番，聽講佢走時99歲。」相當驚人。

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余思霆鄺潔楹泳裝上陣

去得連續15年獲封日本N0.1溫泉之稱的草津，當然要大浸特浸啦！霆霆和Judy率先體驗擁有300年歷史的岩戶之湯，該溫泉因從山體表面掘空而成，所以又名洞穴溫泉，這個溫泉有兩大功效，第一可調理內臟不適，第二則是可美肌，啱晒貪靚女士。

之後，獎門人帶領Jarvis、Judy和霆霆體驗當地著名的地藏之湯，因為地藏之湯的泉水約有38-48度高溫，所以浸之前有特定步驟。

先用地藏之湯的泉水淋雙腳約30次、再淋後頸，再拿着木板「湯揉」降低泉水溫度。以泳裝上陣的霆霆和Judy身材同樣Fit到漏，一高一矮更形成最萌身高差。

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品嚐草津美食

美食方面當然不能少，獎門人、Jarvis和Judy是集品嚐草津最出名的天婦羅店。

該店以Omakase形式招待客人，廚師會選用當日最靚食材炮製天婦羅。

獎門人等除品嚐該店發明的帆立貝刺身天婦羅外，還有用料十足的海膽天婦羅，每個均用成半板海膽，難怪獎門人大讚：「一個字甜，兩個字完美！」

4人還會穿着和服體驗日式「掃街」，大歎燒豬脷、燒魚等美食。

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