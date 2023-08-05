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【水中毒】天氣太熱20分鐘內狂飲近2公升水　2孩之母水中毒送院不治【附9大症狀】

健康 12:47 2023/08/05

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

美國一名35歲女子因為天氣太熱在20分鐘內狂灌近2公升水，結果導致水中毒身亡。

常言道「多喝水」，但飲水過量隨時會導致中毒！美國一名女子上月與家人外出遊玩，因為口渴而在20分鐘內喝下近2公升水，結果回家後在車庫內暈倒，緊急送院後終告不治。醫生診斷其死因為短時間內喝下太多的水，導致體內的鈉不足，亦即所謂的「水中毒」。

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據《每日郵報》、《紐約郵報》等外媒報道，美國維吉尼亞州、35歲的Ashley Summers，７月１日與丈夫攜帶2個女兒到弗里曼湖邊（Lake Freeman）遊玩。到了７月４日，Ashley因為炎熱的天氣而感到頭暈、頭痛，並且出現脫水的症狀，她感到十分口渴，於是在20分鐘內灌下4瓶16安士（約473毫升）的水。

就在一家人當天結束旅程歸家後，Ashley突然在車庫中昏倒，其丈夫立刻為她進行心肺復甦，之後再將她緊急送院治理。然而經過救治後，Ashley依舊沒有恢復意識，最終回天乏術，醫生經過診斷後，確認她死於水中毒。

其生前好友Carissa Kay DeWitt在社交平台上透露，Ashley的家人在悲痛之餘決定捐出她的心臟、肝臟、肺、腎臟以及一些長骨組織，此舉將會讓5名病人重獲新生。

台灣毒理學專家招名威教授日前在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒的可能，但機率並不容易。招名威續解釋，一次喝太多水，反而會稀釋體內鹽分，破壞鈉、鉀、鎂離子的平衡，令人體從正常的血鈉含量135至145 mEq/L降到120 mEq/L 以下。而電解質失衡後，就會產生低血鈉症的中毒症狀，包括如下︰

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責任編輯：羅嘉欣

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