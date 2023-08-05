【戀情曝光】林愷鈴被爆秘戀楊天宇　Ashley因一張日常相洩蜜

▲ 林愷鈴（Ashley）拍拖了！

現年23歲的「A0女神」林愷鈴（Ashley）拍拖了！今日（8月5日）有報導指Ashley秘戀英皇男星楊天宇（Angus），提到Ashley在今年6月上載的一張相片便「出事」，意外洩蜜！

【星二代】龔慈恩幫手砌畢業作品 林愷鈴港大建築系畢業：讀到得番半條人命

林愷鈴意外洩蜜

在今年6月28日，Ashley上載一張喝咖啡的相片，相中的一隻手原來是Angus的手。 而二人也曾先後上載身處赤柱、淺水灣沙灘的獨照，愛得低調。

Ashley、Angus曾在去年11月應手錶品牌邀請出席活動，二人當時在活動上未有太多交流。

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林愷鈴被封「最美星二代」

有「最美星二代」之稱的龔慈恩女兒林愷鈴(Ashley)，在去年於港大建築系畢業，美貌與智慧並重。

她在讀書時也有間中作幕前演出，又曾擔任呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、洪嘉豪等歌手的MV女主角，ViuTV劇集《繩角》也有她的演出。

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楊天宇擁爆肌身型

現年28歲的Angus，生於美國夏威夷，於美國西雅圖華盛頓大學畢業。Angus在2017年簽約英皇娛樂，曾參演《怒火》、《神探大戰》、《超神經械劫案下》等電影，也有電視劇演出、出席活動。

Angus不時在IG騷出好身型，熱愛運動的他曾是學校排球隊、欖球隊、手球隊隊員。

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