【正能量】兒子腳傷洗傷口後無法走路 坐月港媽感激熱心街坊接力揹兒子回家

▲ 港媽感激熱心街坊的幫助。

香港人真的很有愛！將軍澳一名媽媽在社交網站發帖講述自己的經歷，她指兒子因為白厭導致腳傷，她陪同兒子到醫院清洗傷口後，兒子因傷口太痛而無法行走，剛剛產後兩周的她無法揹得動兒子，正當她一籌莫展的時候，兩名熱心街坊接力，施出援手幫她揹兒子回家。

該名媽媽在社交網站將軍澳主場發帖，感激兩位素未謀面的街坊施出援手，更強調自己講10萬句感謝，仍未足夠表達自己對兩位街坊的謝意。

多謝頭先熱心幫忙既兩位街坊🥹😫🙏🏻多謝你地無私既付出… 大家素未謀面 …

都係一齊去診所洗傷口….大家都有傷在身😫⋯⋯

但你地都幫我抱住成25kg既仔同孭住佢，我真係講十萬句多謝都唔夠….🙏🏻

她講述事件經過，指兒子百厭發生意外導致右腳腳甲缺失，每日都要去醫院洗傷口。意外發生當日，兒子到將軍澳醫院急症求診包紮好傷口後，仍能自行走路回家，但翌日到診所清洗傷口後，兒子卻哭著表示因傷口太痛無法行走，

今日第一次響寶寧路間 診所洗傷口，出發時仔仔都可以由屋企行到去診所…點知洗完之後佢話痛到行唔到…一大滴又一大滴既眼淚流下…（我知真係好痛既）

為了安撫兒子的情緒，她已經在診所鼓勵了兒子一輪，但兒子卻表示自己一步都無法走到，診所有人建議她揹兒子回家，她強調自己平時力大如牛，但由於剛剛分娩兩個星期，她身上也有傷口，

其實做呀媽既我平時都力大如牛…不過岩岩生完bb兩個星期…我自己都有傷口….我都有我既無奈😮‍💨⋯⋯同不便…

港媽再次想辦法，本來打算借部輪椅出去攔截的士，無奈兒子不肯配合，令她感到困擾。正當她一籌莫展之際，診所裡面有兩個熱心街坊抱起扭計的兒子走出診所，豈料再有問題出現，當時路邊一輛的士都沒有，

uncle好快手就抱起扭計中的仔仔行出診所…點知黑仔到一部的士都冇…

另一個街坊其後也加入接力行列，揹住重25KG的兒子走了十多分鐘，送到屋企樓下。港媽為街坊的熱心感動不已，因為兩位熱心的街坊都有傷在身。

其實你地都有傷在身！我除了感激之外！還是感激！真係好多謝你地既幫助！

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責任編輯︰王明芳