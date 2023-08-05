【罕見意外】坐共享按摩椅頭髮被捲入 女子崩潰求救在眾人協助脫困

▲ 內地重慶市一名女子坐火車時使用按摩椅，結果頭髮意外被捲入器械。

內地不少公眾場所現時都有放置共享按摩椅，讓顧客可以按需要付費使用。重慶市日前發生按摩椅罕見意外，一名女子使用共享按摩椅時，頭髮意外被捲入按摩椅的器械中，女子當場痛得大叫，並不斷哭喊「救我」，最終在眾人協助下拆除按摩椅、剪除卡住的頭髮才得以順利脫困。

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綜合內地媒體報道，該名女子周四（8月3日）到重慶西火車站乘搭火車，期間看見走道旁邊擺放的按摩椅，於是前往使用。不料使用期間，女子的頭髮突然被捲入器械，當場痛得她不斷大叫、哀號。

從網上流傳的影片可見，女子躺在按摩椅上動彈不得，崩潰哭喊著「救我」，旁邊圍繞的群眾亦立刻上前意圖協助，但因為不清楚事情起因而有些手足無措，不曉得該如何幫忙。最後眾人合力將按摩椅拆除，並找來剪刀將女子頭髮卡住的部分剪掉，才終於成功幫助她脫困。

重慶西站管委會事後回應，指涉事女子有一小撮頭髮被扯下來，所幸並未造成其他傷害，已前往醫院接受檢查及治療。而按摩椅公司亦已向女子道歉，並取得諒解。

根據調查，事件起因為共享按摩椅的保護層遭人破壞，從而導致女乘客的頭髮進入縫隙中被卡住。當地工作人員進行全面排查後，發現還有其他共享按摩椅遭到破壞，目前正在整改中，同時也在查看涉事區域的閉路電視。

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責任編輯：羅嘉欣