【李玟離世】李玟丈夫Bruce回應被稱渣男指控　李思林用7個字回應妹夫

一代樂壇天后李玟(Coco)喪禮於上周一(7月31日)舉行,翌日進行大殮儀式,靈柩隨即移送歌連臣角火葬進行火化,Coco的親朋好友及各地歌迷送別時都哭成淚人,不捨Coco的離開。

Coco的丈夫Bruce現身時都遭到李玟歌迷當面怒罵,直斥他是「渣男」,Bruce日前接受媒體訪問時首度開腔回應「渣男」指控!

Bruce回應指控

在8月1日,Bruce到哥連臣角火葬場送別Coco,火化儀式完成後,Bruce離開時場面十分混亂,大批粉絲湧上前指罵,他在保鑣護送上車,期間一直瑟縮的他回應了一句:「I love her whole life.」。

Bruce日前接受傳媒訪問,被問到遭Coco的歌迷怒斥他是「渣男」,Bruce指由於自己不懂得中文,故不知道粉絲罵他的內容,但也感覺這樣是不太好。

稱自己與Coco離世無關

Bruce更稱:「I have 100 percent nothing to do with her death.」,即是指自己百分百與Coco的死無關。

他談到自己與Coco一起20年,並指沒有一段關係是百分百完美。

對於Bruce的言論,Coco的二家姐李思林接受台灣媒體訪問時說:「香港有言論自由。」

