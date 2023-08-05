【李玟離世】李玟丈夫Bruce回應被稱渣男指控　李思林用7個字回應妹夫

▲ 李玟丈夫Bruce開腔談「渣男」指控。

一代樂壇天后李玟（Coco）喪禮於上周一（7月31日）舉行，翌日進行大殮儀式，靈柩隨即移送歌連臣角火葬進行火化，Coco的親朋好友及各地歌迷送別時都哭成淚人，不捨Coco的離開。

Coco的丈夫Bruce現身時都遭到李玟歌迷當面怒罵，直斥他是「渣男」，Bruce日前接受媒體訪問時首度開腔回應「渣男」指控！

【李玟離世】李玟老公Bruce有送花牌 花店人員證當時遭人拒收

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Bruce回應指控

在8月1日，Bruce到哥連臣角火葬場送別Coco，火化儀式完成後，Bruce離開時場面十分混亂，大批粉絲湧上前指罵，他在保鑣護送上車，期間一直瑟縮的他回應了一句：「I love her whole life.」。

Bruce日前接受傳媒訪問，被問到遭Coco的歌迷怒斥他是「渣男」，Bruce指由於自己不懂得中文，故不知道粉絲罵他的內容，但也感覺這樣是不太好。

最新影片推介：吳岱融專訪

稱自己與Coco離世無關

Bruce更稱：「I have 100 percent nothing to do with her death.」，即是指自己百分百與Coco的死無關。

他談到自己與Coco一起20年，並指沒有一段關係是百分百完美。

對於Bruce的言論，Coco的二家姐李思林接受台灣媒體訪問時說：「香港有言論自由。」

精彩獎賞活動等您發掘：https：//bit.ly/3ClEy1R