【榴槤惹禍】新加坡酒店客房內食貓山王 女子小紅書發帖：收到3000元罰單

▲ 女子新加坡酒店食榴槤，收到罰款通知單。

暑假是旅遊的高峰期，但外出旅遊時記得遵守當地的法規。有女子在小紅書上發帖講述自己的旅遊不快經歷，她在在新加坡聖淘沙的一間酒店房間進食貓山王榴槤後，卻收到酒店罰款通知書，指她違規在酒店客房進食榴槤要罰款500元新加坡元（約3,000港元），令她大嚇一驚。

該名女子表示，自己與家人到新加坡旅遊並入住聖淘沙一間高檔型酒店，有天回酒店途中經過售賣貓山王的榴槤攤位，覺得既然到新加坡遊玩，不吃榴槤會很可惜。

難得看到貓山王，我就決定買來嘗嘗味道。



女子續稱，因剛好與家人晚餐時吃得很飽，她決定打包貓山房會酒店客房當宵夜進食。豈料翌日遊玩後回到酒店房間，發現房間有一封來自酒店經理寫的警告信，指由於榴槤有強烈而獨特的味道，為了其他入住客人的舒適感，因此不能在酒店房間和陽台進食榴槤，並指要收取500元罰款用於清潔費用，

很遺憾地通知你，我們將收取500新元的罰款，用於支付額外的清潔費用。

女子坦言，自己收到罰款通知時感到非常害怕，她承認知道在新加坡的公共交通上不能進食榴槤，但不知道原來酒店客房內也不能進食榴槤。據她透露，酒店最後酌情處理免除罰款，但提醒不允許下次再有類似情況。

健康小貼士

研究顯示，榴槤果肉氣味成分相當複雜，目前科學上已知的氣味成分，至少就有40多種以上。綜合來說，榴槤的特殊氣味主要是來自不同的硫化物，部分硫化物甚至只有在榴槤中被發現。榴槤雖然好味，但牛奶、蟹、海鮮等與榴槤同食都會對身體有危險，引致消化不良、腸胃絞痛，甚至嚴重腹瀉等情況。

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