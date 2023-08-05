【天氣】天文台台長指強颱風比例將增加路徑亦更難預測　將引入AI助預測天氣　

▲ 陳栢緯。（資料圖片）

天文台台長陳栢緯今（5日）在電台節目中表示，預計今年平均氣溫會進有紀錄以來前10名高溫，又指受到全球暖化等影響，颱風路徑及強度更難預測，較強颱風比例也會增強。

陳栢緯表示，受到全球暖化及厄爾尼諾現象，預計今年氣溫比正常偏暖，平均氣溫會進前10名，又指極端天氣將更頻繁發生，正構思加強極端氣溫、局部地區大雨及颱風等的訊息提示。

他亦指，由於全球暖化及全球變暖，強颱風的比例會上升，且路徑的變數也增多，較難預測，「颱風會近海加強，風力會一日跳兩、三級，颱風數目不會有甚麼大變化，但強颱風比例將會偏多；第二是會行得比較緩慢，即影響某個地方時間較長；第三是會行動較北，所以現在有很多颱風會繞到韓國及日本那邊。」

陳栢緯表示，天文台未來會發展衛星雷達等技術協助預報工作，亦會以人工智能技術預測颱風路徑等，正申請撥款，提到內地已實時使用人工智能預測颱風，天文台正試用，認為具有發展潛力。

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責任編輯：黃小冰