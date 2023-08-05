【工作過勞】職場上不少主管積勞成疾 壓力原因在於管理的是人不是工作

▲ 《愛回家》劇照

很多人認為，在辦公室內工作的行政主管，身心健康—不用捱更抵夜損耗精神，又不用體力勞動損傷腰背。

然而，我們卻又不難發現，能夠無病無痛到退休的「老闆」，似乎屬於少數。明明少了勞動，他們為甚麼還會積勞成疾？

顯而易見，勞不在身卻在心，煩惱是他們的大害。甚麼叫煩惱，煩，是內心不得寧靜，惱，是產生厭惡。心靈雜草叢生，身體健康亦自然受到影響，食不知味，睡不安寧。

煩惱的來源，是因為他們在管理的是「人」不是「工作」。很多在下屬失誤時生氣或酸言酸語的主管，當下屬不照着他的方式工作時就不肯罷休，懷有戒心，用滴水不漏的管理方式，對下屬而言，這樣的主管不但很麻煩，但對主管自己來說，亦會帶來壓力。

試想一下，當管理者和被管理的，能放下戒心，自然無煩惱之垢染。想困擾遠離，我們必須做到「內調心性、外敬他人」。內調心性就是要好好的修行自己的心；外敬他人，因為每一個眾生是單一，要尊敬世上所有一切的眾生。

內調心性，聽起來像是很難的課題，但實在可以在生活中逐步逐步開始。身處工作環境，口最容易積德，說一句好話就積德；卻也最易造惡，說一句惡言就積怨。歪念此起彼落，周而復始，身心不寧，談何健康？

至於外敬他人，共事貴在和合，彼此互相尊重，是達成事情順利圓滿的重要因素。尊重是善解，若有誤會曲解，則事情容易變得複雜，難於成就。真正的尊重，不是口頭應付，而是內在的謙和、誠懇，多找別人好處、多包容，將敵對化為合作，創造皆大歡喜的局面，才是智慧之人，共成因緣。

「管好工作」而不是「管好人」，當所有順心的、逆耳的，都不再影響到你的理性分析和決定，做到內調心性、外敬他人，解行並重，精神自然安康。

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