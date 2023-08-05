【權威研究】睡眠時間短與患癌風險掛勾　睡不足７小時風險飆升近7成

▲ 武漢有大學醫院團隊進行研究，發現睡眠時間短與患癌風險掛勾，睡不夠7小時患癌風險將上升近7成。

睡眠不足除了影響精神，還有可能增加患癌風險！內地武漢華中科技大學同濟醫院肝臟外科張萬廣教授研究團隊對中國健康與養老追踪調查的數據進行分析，發現睡眠時間短與癌症風險升高有關，該研究成果近期發表在國際期刊《癌症》上。研究更發現，女性在總睡眠時間長期不足的生活習慣下，更容易患上癌症。

據《中新網》報道，研究共納入了超過1.4萬名參與者，研究團隊每隔兩年對參與者進行1次隨訪，統計其睡眠時間變化及癌症患病情況。

在平均為期7年的隨訪及分析期間，團隊發現參與者的睡眠時間短，會導致其患癌風險升高；這種風險在不同性別和體重的人群中有不少差異，但睡眠時間長與癌症風險之間就未有發現任何明顯關聯。

睡眠少於6小時患癌風險增41%

根據研究結果，夜間睡眠時間少於6小時的人，與夜間睡眠時間為6至8小時的參與者相比，前者的患癌風險升高了41%；從不午睡的參與者，其患癌風險又比午睡時間大於60分鐘的參與者高60%。

另外，夜間睡眠時間小於6小時又從不午睡的參與者，與夜間睡眠時間為6到8小時、且午睡時間大於60分鐘的人相比，患癌風險升高82%。

如果將夜間睡眠時間及午睡時間合併計算，每天總睡眠時間少於7小時的參與者，與總睡眠時間為7至8小時的參與者相比，前者患癌風險升高69%，當中男性、肥胖或超重的參與者的風險又更為顯著。

此外，研究團隊亦在隨訪期間發現，睡眠時間的變化與女性參與者的患癌風險有關，但與男性參與者就沒有明顯關聯。團隊發現，長期習慣夜間睡眠時間少於6小時的女性人群，其患癌風險升高41%；而總睡眠時間長期維持在6小時以下的女性，與總睡眠時間一直保持7至8小時的參與者相比，患癌風險將增加126%之多。

最後，研究團隊根據研究結果提醒民眾，睡得好、保持足夠的睡眠時間十分重要，尤其女性更需要關注睡眠。

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責任編輯：羅嘉欣